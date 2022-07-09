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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’de Kurban Bayramı coşkusu

İHA

Battalgazi’de Kurban Bayramı coşkusu

Kurban Bayramı namazını her yıl olduğu gibi bu yıl da Battalgazi’deki Namazgah’ta kılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Valisi Hulusi Şahin’inde katıldığı namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı.
Battalgazi Belediyesi’nde geleneksel hale gelen bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaşma, her yıl olduğu gibi bu yıl da Battalgazi’deki Namazgâh’ta gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir’in kıldırdığı ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla Bayram namazını Namazgâh’ta kılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, namaz sonrası vatandaşlarla tek tek bayramlaşıp sohbet etti. Yaşlılar ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Güder, çocuklara bayram harçlığı vermeyi de ihmal etmedi. Battalgazi Belediyesi tarafından Bayram namazı sonrası lokum ve şeker ikram edildi.
Vali Şahin, Bayram Namazını Namazgâh’ta Kıldı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Batman Valisi iken Malatya Valisi olarak atanan Hulusi Şahin, Malatya’daki ilk bayramını kutluyor. Vali Hulusi Şahin, Malatya’daki ilk bayram namazını da birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarih başkenti Battalgazi’deki Namazgâh’ta eda etti. Kılınan namazın ve okunan hutbenin ardından cemaatle tek tek bayramlaşan Vali Hulusi Şahin, namaz sonrası vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Başkan Güder: “Kurban Bayramımız mübarek olsun”
Herkesin, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni eden Başkan Güder, “İslam âlemi olarak, inanan gönüller olarak bir Kurban Bayramı’nı daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm İslam aleminin ve Battalgazili hemşerilerimizin Kurban bayramını tebrik ediyorum. Müslümanlık bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereket dolu bayramlara bizleri kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bayramlar; Müslüman’ı Müslüman ile kaynaştıran, dargınları barıştıran, gönülleri gönüllere kavuşturan mübarek bir zaman dilimidir. Gönüller birbirine yaklaştıkça rahmet artar, bereket artar, muhabbet artar. Bayram işte o zaman bayram olur. İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum. Aziz vatanımız için şehit düşen kahramanlarımızı şükran, minnet ve rahmetle yâd ediyor, gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” dedi.
Battalgazi’deki 800 yıllık Namazgahta; Malatya Valisi Hulusi Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve birçok vatandaş bayram namazını eda etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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