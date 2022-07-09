Yeşilyurt Gedik Namazgâh’ında Bayram Namazına ilgi büyük oldu

Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarından sonra aslına uygun olarak restore edilip hizmete sunulan Gedik Namazgâh alanında kılınan Kurban Bayramı namazına 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeşilyurt’un doğal ve tarihi güzellikleriyle isminden söz ettiren bölgelerinden Çırmıhtı’nın serin ve huzurlu bir atmosferinde yer alan Gedik Namazgâh Alanında kılınan Kurban Bayramı Namazında, bayramın manevi atmosferine yakışan görüntüler ortaya çıktı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğu ile 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın iştirak ettiği namaz öncesinde dini sohbetler yapılıp, Kuranı Kerim Tilaveti okundu.

İslam Âlemi ile tüm dünyanın barışı, huzuru ve güzellikleri için yapılan duaların ardından Yeşilyurt’un manevi atmosferinde bayram namazı eda edildi.

Kurban Bayramı namazını vatandaşlarla birlikte kılmanın derin bir mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Dostluğun, birliğin, dayanışmanın ve hayatımızın tüm güzelliklerinin yaşandığı bayramlarımızın temelinde paylaşmak, kardeşlik ve yardımlaşma vardır. Bayramlarımız, aynı zamanda kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Kurban Bayramı’nda fakirler gözetilir, ihtiyaçları giderilir. Bu anlamda kestiğimiz kurbanlar bizi Allah’a daha yakın kılmaya vesile olurlar” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu bayramda Gedik Namazgah’ında vatandaşlarla bayram namazı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çınar, “Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta muhtaçlarımız olmak üzere komşularımızın ve yakınlarımızın hanelerine, daha fazla sevgi, muhabbet ve mutluluk taşımalıyız. Kurban Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Bayram vesilesiyle yapılan ibadet, dua ve kesilen kurbanların Allah katında kabul olması en büyük temennimizdir. Bu mübarek günlerde yardıma muhtaç durumdaki kardeşlerimize şefkatle yardım elimizi uzatmalı, mağdurların yanlarında bulunmalı, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmeliyiz. Kurban Bayramı’nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla öncelikle aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat temenni ediyorum. Bayramın ülkemize ve bütün İslam âlemine huzur ve barış getirmesi, dargınlık ve kırgınlıkları sona erdirmesi dileğiyle bütün hemşehrilerimin bayramını kutluyorum.” diye konuştu.

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