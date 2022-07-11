1. Arslantepe Satranç Turnuvası Battalgazi’de başlıyor

Battalgazi Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenecek olan 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 16 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. 5 kategoride düzenlenecek olan turnuvayla satrancın şampiyonları belli olacak.

Battalgazi Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Nisan ayında imzalanan protokol çerçevesinde Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de düzenlenecek olan 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası start alıyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki “Arslantepe Höyüğü” ismiyle bu yıl ilki düzenlenecek olan 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, toplam 5 kategoride düzenleniyor. 1621 Temmuz tarihleri arasında Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında yapılacak olan turnuvaya başvurular ise 14 Temmuz Perşembe günü saat 18.00’de son bulacak. Turnuvaya katılmak isteyen sporcular http://malatyaopen.tsf.org.tr/ sayfasında çevrimiçi olarak kayıt yapılabilecek. Turnuva, 21 Temmuz’da düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.



Toplam 60 bin lira para ödülü

A, B, 1410 ve 8 yaş altı kategorilerinde genel ve yerel sporculardan dereceye giren sporculara kupa, madalya ve toplam 60 bin liralık para ödülü verilecek. A kategorisinde birinciye 5 bin lira, ikinciye 4 bin lira ve üçüncüye 3 bin lira, B kategorisinde birinciye 2 bin 400 lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye bin 600 lira para ödülü verilecek. 1410 ve 8 yaş altı kategorilerinde ise dereceye giren ilk 6 sporcu, çeşitli para ödüllerini almaya hak kazanacak. Ayrıca her kategoride genel olarak yarışacak olan sporcular kadın sporcu, 50 yaş ve üzeri sporcu, yerel sporcu şeklinde kategorize edilerek özel ödüller verilecek. Öte yandan tur saatleri ve tur günleri hakkında genel bilgiler almak isteyen sporcular http://malatyaopen.tsf.org.tr/ sayfasındaki “Yönergeler” kısmından detaylı bilgi alabilecek.



“7’den 70 herkesi ilçemizde ağırlayacağız”

Turnuvaya başvuru yapan sporcular, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Battalgazi’de tarih ile satranç spor branşının buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarının altını çizdi. Başkan Güder, “Uluslararası satranç turnuvamızın startını ilçemizde veriyoruz ve böylesine büyük bir organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvasına bütün satranç severleri davet ediyoruz. Biz de gerek Battalgazi’mizin gerek Dünya Kültür Mirası Arslantepe Höyüğü’nün tanıtımı ve özellikle uluslararası 7'den 70’e herkesi ilçemizde buluşturmak istedik. Tüm Türkiye’yi onlarca ülkeyi, turnuva sebebiyle ilçemizde ağırlayacağız. Başvurular devam ediyor ve yoğun bir talep var. Bu rağbet bizleri mutlu ediyor. İnşallah bu turnuvamızı ilçemizde geleneksel hale getirmek istiyoruz. Satrancın daha geniş tabakalara yayılması, özellikle de gençler ve çocuklar arasında yaygınlaşması için Battalgazi Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

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