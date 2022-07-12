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Başkan Çınar, Beylerderesi şehir parkı seyir terasını inceledi Çınar, yeni alınan ring aracını test etti

İHA

Başkan Çınar, Beylerderesi şehir parkı seyir terasını inceledi Çınar, yeni alınan ring aracını test etti

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Beylerderesi şehir parkı seyir terasını incelemesinde, “1 milyon 350 bin metrekarelik alanda hizmet vermeye başlayan Beylerderesi Şehir Parkımız içerisindeki Seyir Terasımızı tamamlarken, ziyaretçilerimizin parkımızın tamamını gezmeleri içinde yeni aldığımız ring aracımızı hizmetlerimiz arasına ekledik” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin dev yatırımları arasında yerini alan Beylerderesi Şehir Parkında yapımı tamamlanan Seyir Terasını incelerken, yeni alınan ring aracını test etti. Millet Bahçesi, Savunma Sanayi ve Savaş Aletleri Açık Hava Müzesi ve Yeni Nesil Spor Sahalarının yanı sıra bölgenin en büyük Çocuk Oyun Alanı, Kamelyaları, Aydınlatmaları, Yürüyüş ve Bisiklet Yollarıyla birlikte birbirinden özel mekanları içerisine alan Beylerderesi Şehir Parkı'nın tüm güzelliklerini ön plana çıkarmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapımı tamamlanan Seyir Terası'nın Beylerderesi'nin doğal zenginliklerine tepeden bakan bir noktada yer alması nedeniyle Yeşilyurt’un tanıtımına büyük bir katkı sunacağını söyledi.

Yeni alınan ring aracıyla birlikte vatandaşların Beylerderesi Şehir Parkı'nın her noktasını gezme fırsatına ulaşacağını vurgulayan Çınar, "Malatya’nın sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm hayatına büyük katkı sunan mekanları içerisine alması nedeniyle hemşerilerimizin uğrak noktasına dönüşen Beylerderesi Şehir Parkımızı farklı yeniliklerle güzelleştirmeye devam ediyoruz. Sportif, kültürel ve sanatsal organizasyonlar düzenleyerek buraya olan ilgiyi artırmaya çalışıyoruz. Hemşerilerimiz de buraya gelerek bir yandan Beylerderes’nin muhteşem atmosferinin tadını çıkartıp günün yorgunluğunu atarken, diğer taraftan düzenlediğimiz sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle vaktini daha faydalı geçiriyor. Mimari yapısı, yeşil alanları, aydınlatmaları ve sosyal donatılarıyla bölgeye farklı bir hareketlilik kazandıran, haftanın her günü 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdikleri Millet Bahçemizin en önemli kısımlarından olan Seyir Terasımızı büyük ölçüde tamamladık. Vatandaşlarımızın yanı sıra ziyaret amaçlı kentimize gelecek olan değerli misafirlerimiz, Seyir Terasımız aracılığıyla bölgemizin tüm güzelliklerini bire bir yaşama ve görme fırsatına kavuşmuş olacak. 1 milyon 350 bin metrekarelik bu büyük alanımızı sürekli yeniliyoruz, farklı projelerle daha fazla tercih edilmesini sağlıyoruz. Parkımızın dikkat çekici özelliklerini ön plana çıkartacak yeni imalatlar yaparak burayı sürekli geliştiriyoruz. Burayı ziyaret eden misafirlerimizin Beylerderesinin tüm güzelliklerini yakından görme ve yaşama fırsatına ulaşmaları için de ring aracımızı hizmetlerimiz arasına ekledik. Ülkemizdeki birçok Millet Bahçesinde kullanılan ring aracını hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Burası gerçekten çok büyük bir alan, gelen ziyaretçilerimizde artık bu araçla parkımızın her noktasını ring aracımızla gezip, görebilecek. Çevreci özelliklere sahip, elektrikle kullanılan bu aracımıza aynı anda altı kişi binebiliyor. Rahat ve güvenli bir iç modele sahip bu yeni aracımızla birlikte vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmış oluyoruz. Bizler de aracımızın ilk deneme sürüşünü yaptık. Güçlü, sessiz ve hızlı ilerleyen güzel bir ring aracımızla parkımıza farklı bir renk ve canlılık kazandırmış olacağız. Farklı yeniliklerle, yeni tasarımlı teknolojik aletlerle parkımızı daha sürekli geliştirip büyütüyoruz. Hemşerilerimizin de büyük ilgi gösterecekleri bu yeni aracımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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