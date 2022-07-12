Battalgazi’de bayram dolu dolu geçti Bekir Alyüz futbol turnuvası yoğun ilgi gördü

Malatya Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi Dernekler Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen “Bekir Alyüz Futbol Turnuvası”nın final müsabakası ve ardından yerel sanatçılardan Ebru Yaman ve Kara Hasan’ın sahne aldığı konser programı yoğun ilgi gördü.

Kurban Bayramı’nda düzenlenen futbol müsabakası ve konser programı, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde düzenlenen “Bekir Alyüz Futbol Turnuvası”nın final müsabakası ve ardından yerel sanatçılardan Ebru Yaman ve Kara Hasan’ın sahne aldığı konser programına ilgi yoğun oldu. Rakibi Kamıştaş Drejan Köyü takımını mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa uzanan Alikan Köyü takımlarının nefes kesen müsabakasının ardından, yerel sanatçılar en güzel şarkılarını konsere katılan Malatyalılar için seslendirdi. Şarkılara eşlik eden katılımcılar, hep birlikte şarkılar söyledi, halaylar çekti. Sunuculuğunu Ali Biricik’in üstlendiği futbol final müsabakası ve konser programı ile katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatıldı.



Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi Dernekler Federasyonunun işbirliği ile düzenlenen bu özel geceye Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Battalgazi Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Kolay, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Katılım sağlayanlara teşekkürlerini ileten Battalgazi Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Kolay, “2018 yılında kurmuş olduğumuz Battalgazi Dernekler Federasyonu olarak bugüne kadar birçok etkinlik yaptık. Bu etkinliklerin birçoğunu İstanbul’da gerçekleştirdik. Bu kez de memleketimiz Malatya’da yapmak istedik ve Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ilçe başkanımız Basri Kahveci bizlere destek verdi. Emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Bayramımızı güzel bir organizasyonla taçlandırıyoruz”

Organizasyonun bir festival havasına dönüştüğünü aktaran AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Bir futbol turnuvası ile başlayıp, sonrasında festivale dönüşen programı hep birlikte takip ediyorum. Emeklerinden dolayı başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bayram gününü böylesine güzel bir organizasyonla taçlandırıyoruz. Tüm katılımcılara güzel bir gece geçirmelerini diliyorum. Futbol turnuvasında da şampiyon olan takımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.



“Çok güzel bir organizasyon”

“Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diyerek sözlerine başlayan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, “Öncelikle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bayramlar birlik ve dayanışma vesilesidir. Ben bugün bu güzel ortamı oluşturan ve sizlerin bir araya gelmesine vesile olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve Battalgazi Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Kolay’a teşekkür ediyorum. Böyle etkinlikler muhabbeti paylaşmanın aracıdır. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Rabbim tekrarını nasip eder inşallah” ifadelerini kullandı.



“Bu etkinlik bayramımıza ayrı bir neşe kattı”

Düzenlenen etkinliğin Kurban Bayramı’na farklı bir hava ve neşe kattığını aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Battalgazi Belediyemiz ve Battalgazi Dernekler Federasyonumuzun ortaklaşa düzenlediği bu güzel etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Battalgazi’de güzel bir birliktelik örneği sergilenmiş. Bu güzel etkinlik bayrama ayrı bir hava, ayrı bir neşe katmış. Malatya artık kabuğuna sığmaz, dışarıda da kendini en güzel şekilde temsil eder hale geldi. Geçtiğimiz günlerde Kiraz Festivalimizi yaptık, kısa bir zaman zarfında da Kayısı Festivalimizi yapacağız. Derneklerimiz bu anlamda bizlere büyük destekler veriyor. Dünya Kayısı başkentine yakışan etkinlikler, festivalle ve organizasyonlar yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.



“Battalgazi’mizi şahlandırmaya devam edeceğiz”

Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de kültür, sanat ve sportif etkinliklerin aralıksız devam edeceğine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle Medeniyetlerin başkenti Battalgazi’mize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurban bayramınızı gönülden kutluyorum. Bayramlar sevinç anlarıdır. Müslümanlık bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi diri tutan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereket dolu bayramlara bizleri kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bugünde güzel bir etkinlik ile karşınızdayız. İstanbul’daki hemşerilerimiz ile Malatya’daki kardeşlerimizin buluşmasına vesile olduk. Bu etkinliğimizi zenginleştiren sanatçılarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Battalgazi’mizdeki etkinliğimiz aralıksız devam edecek. Etkinlikle düzenlenen futbol turnuvasında finale çıkan takımlarımıza ve şampiyon olan takımımızı tebrik ediyorum. Bu turnuvada kim kazanırsa kazansın, kazanan Battalgazi olacak, kazanan Malatya olacak. Bu etkinliklerimizin asıl amacı Malatya’mızı, Battalgazi’mizi, Yeşilyurt’umuzu ve diğer ilçelerimizi dışarıda en güzel şekilde tanıtmak. Bu etkinliklerin dönüşlerini ciddi şekilde görüyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak yaptığımız yatırımlar ile ilçemiz adından söz ettiren ve tercih edilen ilçeler arasına girmiş durumda. Battalgazi’mizi şahlandırmaya, geliştirmeye ve kendi adından söz ettirmeyi sürdürecek. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Etkinlik sonunda Bekir Alyüz Futbol Turnuvası’nın Şampiyonu Alikan Köyü takımına kupasını ve madalyalarını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder takdim etti.

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