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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya polisi bayramda kuş uçurtmadı

İHA

Malatya polisi bayramda kuş uçurtmadı

Kurban Bayramı'nın son gününde yaklaşık 80 bin araç sirkülasyonunun yaşandığı Malatya’da polis ekipleri 2 bin 250 aracı denetledi.
Kurban Bayramı süresince sahada olan Malatya polisi kent genelinde yer yer dron destekli 23 noktada aralıksız sürdürülen denetimlerde araç sürücülerini kurallara uymaları noktasında uyardı. Bayramın son günü 20 saatlik sürede 37 bin 886 araç girişinin 41 bin 775 araç çıkışının yaşandığı kentte 2 bin 250 araçta kontrol yapan ekipler adeta kuş uçurtmazken, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

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