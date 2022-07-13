Yeşilyurt'ta Melekbaba Mahallesi konforlu yollarla buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'ta Melekbaba Mahallesi konforlu yollarla buluşuyor

İHA

Yeşilyurt'ta Melekbaba Mahallesi konforlu yollarla buluşuyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melekbaba Mahallesinde incelemelerde bulunarak, “ Gençlik Merkezi ve Deprem Konutları gibi dev yatırımlarla büyük bir dönüşüm içerisinde olan Melekbaba mahallemizin ulaşım ağını yeni yatırımlarla daha güçlü hale getiriyoruz” dedi.
Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 2022 Yılı Yatırım Programına alınan Melekbaba Mahallesindeki imar yollarını teker teker açarak, bölgeye ulaşımı daha kolay ve güvenli hale getiriyor.
Melekbaba Mahallesinin son dönemlerde çok güzel hizmetlere kavuştuğunu söyleyen Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, ''Yol medeniyettir, güzelliktir ve güzel bir yaşamdır. Yeşilyurt Belediyemizde bölgede çok güzel hizmetler yapıyor. Gençlik Merkezi ve Deprem Konutlarımızın olduğu bölgemize ulaşımı daha rahat bir hale getirmek, buradaki toz ve toprağın ortadan kalkması içinde yol çalışmaları devam ediyor. Toplu taşıma eksikliği de bu güzel hizmetlerle giderilmiş olacak, çok sevinçliyiz. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekiplerine tüm mahalle halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum'' şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarını güvenli, konforlu ve modern yollarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Melekbaba Mahallesinin son yıllardaki hizmetlerle büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “ Deprem Konutları, Gençlik Merkezi ve yapılan okullarla birlikte cazibesi her geçen gün artan Melekbaba mahallemize ulaşımı konforlu ve akıcı hale getirmek amacıyla yaklaşık 2,5 km’lik imar yolumuzu açmıştık. Açılan yollarla birlikte planlı ve sağlıklı bir büyüme döneminden geçen bu güzel mahallemizin sosyal yaşamına büyük bir katkı sunuyoruz. Yeni yapılan yatırımlarla hareketli ve canlı bir hüviyete kavuşan bu bölgemizin yol ihtiyacını gidermek içinde bizlerde imkanlarımızı seferber ettik. Yeni yapılan konutlar ve sitelerin de yavaş yavaş artmasıyla birlikte araç ve yaya trafiği de doğal olarak artmaya başladı, bizlerde bu noktada bu yılın yatırım programına aldığımız yol hizmetlerimizi teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Toplu taşıma araçlarımızın bu bölgeye rahat ulaşımının yanı sıra kendi araçlarıyla buraya gelecek olan vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı yollarda ulaşımını sağlamak amacıyla ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. Alt yapısı tamamlanan buradaki yolumuzun tüm işlemleri tamamlandıktan sonra soğuk asfalt ve sathi kaplama ile daha nezih bir görüntüye kavuşturup ardından aydınlatma ve kaldırım işlemleriyle de daha güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Öncelikle toplu taşıma araçlarının geçiş güzergâhlarını tamamlayacağız akabinde diğer çalışmaları da en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Melekbaba mahallemiz bu tür yeni ve güçlü yatırımlar neticesinde daha fazla tercih edilecek, daha fazla güzelleşecek ve hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Çalışmalar sırasında ekiplerimize desteklerini esirgemeyen muhtarımıza çok teşekkür ediyorum, emeği geçen herkesin ellerine sağlık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan elektrikli bisiklet istinat duvarından uçtu: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan elektrikli bisiklet istinat ...
Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Tabancasını temizlerken bacağından yaralandı
YEREL HABERLER Tabancasını temizlerken bacağından yaralandı
Malatya'da ekilen yeni buğday türünden yüksek verim alındı
YEREL HABERLER Malatya'da ekilen yeni buğday türünden yüksek verim ...
Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya polisi bayramda kuş uçurtmadı
YEREL HABERLER Malatya polisi bayramda kuş uçurtmadı
Baraja düşen kardeşini kurtardı, kendisi boğuldu
YEREL HABERLER Baraja düşen kardeşini kurtardı, kendisi boğuldu
Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu
YEREL HABERLER Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu
Malatya’da iki ayrı kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da iki ayrı kaza: 2 yaralı
Malatya’da Bayramın son gününde hava denetimi
YEREL HABERLER Malatya’da Bayramın son gününde hava denetimi
Malatya’da Kurban Bayramı’nın son günü sessizlik hakim 9 günlük tatil şehri boşalttı
YEREL HABERLER Malatya’da Kurban Bayramı’nın son günü sessizlik ...
Arapgir, Yaşilyayla piknik alanına kavuştu
YEREL HABERLER Arapgir, Yaşilyayla piknik alanına kavuştu
Asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem
YEREL HABERLER Asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal ...
Besiciler, bayramın son günü akika ve adak için kurbanlıkları bekletti Kurbanlık fiyatı düştü ancak yine de yetiştiricinin elinde kaldı
YEREL HABERLER Besiciler, bayramın son günü akika ve adak için ...
Battalgazi’de bayram dolu dolu geçti Bekir Alyüz futbol turnuvası yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Battalgazi’de bayram dolu dolu geçti Bekir Alyüz ...
Başkan Çınar, Beylerderesi şehir parkı seyir terasını inceledi Çınar, yeni alınan ring aracını test etti
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Beylerderesi şehir parkı seyir terasını ...
Şehit aileleri ve gaziler bayramda unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gaziler bayramda unutulmadı
Malatya'da hazine arazileri ağaçlandırılacak
YEREL HABERLER Malatya'da hazine arazileri ağaçlandırılacak
Cenaze yolunda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Cenaze yolunda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 ağır ...
1975 model otomobiline çocuğu gibi bakıyor 65 yaşındaki klasik otomobil tutkunu otomobiline çocuğu gibi bakıyor
YEREL HABERLER 1975 model otomobiline çocuğu gibi bakıyor 65 ...
Otomobil markete daldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil markete daldı: 2 yaralı
Başkan Çınar, Sinema Müzesi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Sinema Müzesi’nde incelemelerde bulundu
Darende’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Darende’de trafik kazası: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.