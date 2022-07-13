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Malatya’da 2 metre yükseklikte bulunan çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çoban Sokakta bir evin çatısında tadilat çalışması yapan A. G. merdivenin kayması sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü. Olayın fark edilmesinin ardından bilinci kapalı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.G’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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