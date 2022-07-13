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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz spor okullarında 3 bin 500 sporcuya eğitim veriyor

İHA

Yaz spor okullarında 3 bin 500 sporcuya eğitim veriyor

Yeşilyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları Yüzme Kursunun açılışını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yaz Spor Okullarında 13 farklı branşta yıl boyu devam eden spor okullarımızda toplamda 3 bin 500 sporcumuz faydalanmaktadır'' dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yakınca Mahallesinde hizmete sunulan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda başlayan Yaz Spor Okulları Yüzme Kursunun açılışını yaparken, sporculara başarılar diledi.
Yeşilyurt’u gençlik ve spor hizmetlerinde çok iyi bir seviyeye çıkardıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alan Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Modern ve nezih alanlara sahip yüzme havuzumuzda haftanın altı günü vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunuyoruz. Bununla birlikte Yaz Spor Okullarımız içerisinde yer alan, 400 sporcumuzun kayıt yaptırdığı yüzme kursumuzu da burada gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız alanında deneyimli antrenörlerimizin gözetiminde yüzmenin temel tekniklerini öğreniyorlar. Bizim temel amacımız çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı ve dinamik bir hayata sahip olmalıdır, onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır, bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yüzme kursumuzda çok güzel bir ortam oluştu, çocuklarımız bir yandan eğlenirken diğer taraftan yüzmeyi öğreniyorlar. İnşallah bu kurslarımız neticesinde gelecekte Yüzme Milli Takımına Yeşilyurt’tan sporcu göndereceğiz, çocuklarımızın gayreti ve çabası bizleri bu noktada umutlandırmaktadır. Gençlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz, onlara daha fazla yatırım yapacağız, çünkü onlar bizim geleceğimizdir. Spor kurslarımıza yoğun ilgi gösteren gençlerimizin bu heyecanı, isteği ve spora olan tutkuları hepimizi gelecek adına umutlandırıyor. Kurslarımıza katılmak isteyen genç sporcularımız Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze kayıtlarını yaptırabilir, 44 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz üzerinden bilgi alabilirler. Tüm sporcularımıza başarılı bir eğitim dönemi temenni ediyorum, iyi tatiller iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.
Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek olan Yaz Spor Okullarına gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 13 farklı branşta ki yaz spor okullarının yanı sıra yıl boyunca devam eden diğer kurslardan 3 bin 500 sporcunun faydalandığını sözlerine ekledi.

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