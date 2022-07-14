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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’de yeni yol açma çalışmaları sürüyor

İHA

Battalgazi’de yeni yol açma çalışmaları sürüyor

Büyüyen ve her geçen gün daha da güzelleşen Malatya Battalgazi’de yeni imar yolu açma çalışmaları aralıksız sürüyor. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Merkez Beydağı Mahallesi’nde 600 metrelik yeni imar yolu açarak, alt temel ve temel serim çalışması gerçekleştirdi.
Ulaşım yatırımları çerçevesindeki çalışmalarına mesai mefhumu gözetmeden sürdüren Battalgazi Belediyesi, ilçede yeni imar yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla her geçen gün daha da büyüyen ilçenin dört bir yanına yeni imar yolları kazandıran ekipler, son olarak Merkez Beydağı Mahallesi’nde 600 metrelik yeni imar yolu açarak, alt temel ve temel serim çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin bu hummalı çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar, yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ile Battalgazi’nin gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkürlerini iletti.
Yeni imar yolu açma çalışmalarının artarak devam edeceğinin altını çizen Başkan Güder, “Battalgazi’miz gelişimi için gerekli olan yeni imar yolu açma çalışmalarımızı gece demeden gündüz demeden ve mesai mefhumu gözetmeden sürdürüyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bir yandan yeni imar yolları açarken, diğer yandan da yol yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda gece demeden gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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