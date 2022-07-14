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Yeşilyurt’ta 227’inci park alanı yapılıyor Çınar: “İlyas mahallemize modern ve nezih bir park alanı kazandıracağız”

İHA

Yeşilyurt’ta 227’inci park alanı yapılıyor Çınar: “İlyas mahallemize modern ve nezih bir park alanı kazandıracağız”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar park alanında yaptığı incelemede, “ Yeşilyurt’un değişim sürecinde olan mahallelerinden İlyas Mahallemizde yapımına başladığımız yeni park alanımızla birlikte ilçemizdeki park sayısını 227’ye çıkartacağız” diye konuştu.
İlyas Mahallesi Muhtar Evi karşısında toplam 6 bin 300 metrekarelik alanda yapımına başlanan yeni park alanını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2014 yılından bugüne kadar hizmete sundukları sosyal yaşam alanları ve yeşil alan çalışmalarıyla birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5.05’e çıkartarak bu alanda büyük bir başarıya ulaştıklarını söyledi. İlyas Mahallesindeki yeni park alanıyla birlikte park sayısını 227’e çıkartacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçe genelindeki yeşil alan miktarının ise 1 milyon 703 bin metrekare olduğunu vurguladı. Yeşilyurt’un tüm mahallelerini yeni yatırımlarla daha prestijli bir görüntüye ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun tüm yaşam alanlarında ki sosyal yaşam seviyesini yükselten yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kitap Kafemiz başta olmak üzere kaldırım yenileme, aydınlatmalar ve kalite standartı yükselen yeni yollarımızla birlikte daha cazip hale gelen İlyas Mahallemize güzel ve şık bir sosyal yaşam alanı daha kazandırmak için çalışmalarımıza başladık.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, muhtarlık binamızın hemen karşısında toplam 6 bin 300 metrekarelik alanda hizmete sunulacak olan parkımızın zemin yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdiler. Bu şirin ve güzel bölgemizin sosyal yaşam seviyesini artıracak yeni park alanımızda çocuk oyun gruplarımız, spor aletlerimiz, sosyal donatılar ve oturma alanlarımızın yanı sıra yeşil alan çalışmalarımızla birlikte burayı daha nitelikli bir görüntüye kavuşturacağız. İlyas mahallemizde bu parkımızın tamamlanmasıyla birlikte ilçe genelindeki park sayışımızı 227’e çıkartacağız.Son dönemlerdeki yatırımlar neticesinde yeni konutların yapıldığı, iş yerlerinin çoğaldığı bu bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizin sosyal yaşam alanı talebini bu güzel park alanımızla gidermiş olacağız.Eylül ayına doğru buradaki bütün çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete sunmayı planlıyoruz.İlyas mahallemizin sınırlarında olmasına rağmen bu bölgedeki tüm mahalle sakinlerimize hitap edecek olan yeni park alanımızla birlikte bu bölgemizin daha cazip hale gelmesi adına başlattığımız yatırımlara bir yenisini daha eklemiş olacağız. Ailelerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz buradaki parkımıza gelerek hem sporunu yapacak, hem eğlenecek hem de kaliteli zaman geçirme fırsatı yakalayacak.Burada sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyerek hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamasına destek sunacağız” diye konuştu.
Yeşilyurt’un yeni sosyal yaşam alanlarıyla marka değerinin her geçen gün fazla arttığına dikkat çeken Çınar, “ Park çalışmalarımız, fidan ve ağaç ekimlerimiz, rulo çim serimlerimizle birlikte şu an itibariyle kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 5.05’e yükseltip, toplam yeşil alan sayımızı ise 1 milyon 703 bin metrekareye çıkartarak büyük bir başarının altına imza attık. Bu rakamları daha fazla artırmak, hemşehrilerimize daha yeşil, daha huzurlu ve daha güzel alanlar sunmak içinde 7/24 çalışıyoruz.Yeşilyurt’umuzun 81 mahallesinin aynı seviyede planlı ve sağlıklı büyümesi bizim temel önceliğimizdir. Çevre yolunun altı ve üstü kavramı artık ortadan kalkmıştır. Bu bölgemizde ki tüm yaşam alanlarımızı geliştirmek ve büyütmek adına bugüne kadar çok önemli yatırımlar yaptık ancak durmak yok, vatandaşlarımız daha güzel hizmetleri hak ediyor. Bizler durmadan dinlenmeden çalışmaya, aziz milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Ekiplerimizle birlikte, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla el ele vererek yeni yatırımlar ve yeni projeler için gece gündüz demeden hizmet üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
İlyas Mahallesi Muhtarı Faik Şahin de, Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kitap Kafenin yanı sıra yol yenileme çalışmaları, kaldırım yenilemeler, aydınlatmalar ve yapımına başlanan yeni park alanıyla birlikte mahallenin daha güzel bir görüntüye kavuştuğunu ifade ederken, tüm hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.
Çınar daha sonra Samanlı Mahallesi Şirin Parkı ile Çukurdere Mahallesindeki Çocuk Parkında gerçekleşen yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

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