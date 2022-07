Başkan Gürkan'dan 15 Temmuz mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6’ıncı yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan, mesajında, "Binlerce yıllık bir maziye sahip olan ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen şer odakları ve onların içimizdeki hain işbirlikçilerinin ortaya koymaya çalıştıkları 15 Temmuz hain darbe kalkışması, amacına ulaşamadı. Çünkü o gece karşılarında Malazgirt’te, Niğbolu’nda, İstanbul’un Fethinde, Ridaniye Zaferinde, Preveze Deniz Zaferinde ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi vatanını her ne pahasına olursa olsun düşman ellere teslim etmeyecek inanca sahip bir millet vardı. Yüzyıllardır ülkemiz üzerinde hain emellerini gerçekleştirmek isteyen, Türk Milletinin müreffeh bir seviyeye gelmesini, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmasını sindiremeyenler hain emellerini gerçekleştirmek için her türlü karanlık oyunu oynamaya devam etmektedirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de Gençliğe Hitabesinde dile getirmiş olduğu gibi İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin diyerek şer odaklarının buldukları her fırsatta bu tür eylemlerde bulunmaya devam edeceklerini söylemişti. Şanlı tarihi kahramanlık destanları, ilim irfan destanları ile dolu olan milletimiz, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında yeni bir Kahramanlık Destanı daha yazmıştır. Hain darbe girişimini püskürten kahraman milletimizi bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.

