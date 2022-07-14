Başkan Çınar’dan 15 Temmuz mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan mesajında, ''15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden bir tanesidir. 15 Temmuz 2016’da ülkemiz, milletimize ve demokrasimize alçakça kast eden hain darbe girişimine maruz kalmıştır. Türkiye’nin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemeyen karanlık bir yapı ve onu teşvik eden işbirlikçileri, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Polisimizi, stratejik kurumlarımızı hedef alarak devletimizin yönetimini ele geçirmeye çalışmışladır. O karanlık gecede kahraman Türk milleti, Milli mücadele ruhunu aynı kararlılıkla yansıtarak işgalcilerin üstesinden gelmeyi başarmış, tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının dersini vermiştir. Milletimiz, üzerine açılan ateşlere, bombalara, tanklara, uçaklara rağmen asla geri adım atmamış, hainlerin karşısında cansiperane duruş sergilemiştir. Kurtuluş Savaşı’ndan, Çanakkale’den ve nicelerinden ders almayanlar, 15 Temmuz’da bir kez daha bizzat Türk Milleti tarafından bayrağa sahip çıkmanın ne demek olduğunu öğrenmiştir. Ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Milletimizin ve hemşerilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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