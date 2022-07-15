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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşadamı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı

İHA

İşadamı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Milletimiz bağımsızlık ve milli irade uğruna nasıl kahramanca bir mücadele verilmesi gerektiği tüm cihana göstermiştir'' ifadelerine yer verdi.
Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İşadamı Reşat Erdoğan, mesajında “15 Temmuz 2016’da, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden Fetullahçı Terör Örgütü tarafından milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik gerçekleşen hain darbe girişiminin senei devriyesindeyiz. Tankın, topun, savaş uçağının karşısında sadece ve sadece imanı ve inancı ile canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanlarda demokrasisine sahip çıkmıştır. Şanlı tarihimizin her sayfasında kahramanlık destanı yazan bu aziz millet 15 Temmuz’da da vatan ve bayrak sevgisinin tüm dünya ya bir kez daha haykırmıştır. Bağımsızlık ve milli irade uğruna nasıl kahramanca bir mücadele verilmesi gerektiğini tüm cihana göstermiştir. Aziz Türk Milleti, Ülkemizin güvenliğine birlik ve beraberliğine milli iradesine yöneltilen her türlü girişime dün olduğu gibi bu gün ve yarında asla izin vermeyecektir. Bu duygu ve düşünceler ile 15 Temmuz’da yapılmak istenenler den her türlü dersi çıkarmamız sebep ve sonuçlarını en iyi şekilde tahlil etmeliyiz demokrasi ve milli iradeye yapılmak istenen darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allahtan rahmet gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

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