MHP’li Fendoğlu’ndan kayısı üreticilerine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, kayısı üreticilerini ziyaret ederek devam eden hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

Kayısı hasadının devam ettiği Malatya’da üreticileri ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu üreticilerle sohbet ederek hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

Vatandaş ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürerek vatandaşların sorunlarını dinleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu bu seferde kayısı üreticilerini ziyaret etti.

Yeşilyurt Samanköy Mahallesi’ndeki üreticilerle bir araya gelen Fendoğlu, devam eden kayısı hasadı hakkında bilgiler alırken, üreticiler ise yeni dönem hasattan memnun olduklarını belirterek ziyaretten dolayı Fendoğlu’na teşekkür etti.

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