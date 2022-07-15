15 Temmuz karma resim ve fotoğraf sergisi açıldı

Malatya’da 15 Temmuz anı defteri ve karma resim, fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü çerçevesinde 15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen sergi açılışına, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Zafer Uğru, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bazı daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan platformda 15 Temmuz anı defterine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 Temmuz ile ilgili düşüncelerini yazdı. Gürkan, “15 Temmuz hain darbe karşısında milletimiz; erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır diyerek biran bile gözünü kırpmayarak Cumhurbaşkanına ve devletine sahip çıkmıştır. Bu millet tankın karşısında, uçakların altına, mermilerin karşısında göğsünü siper eden şehitleri ve gazileri hiçbir zaman unutmayacaktır” dedi.

Vali Şahin de anı defterine şunları yazdı.

“15 Temmuz darbe teşebbüsü, yüce dinimiz İslam’ın gölgesine gizlenip devletimizin çeşitli kademelerine sızarak yıllarca insanımızın imkan ve değerlerini istismar eden bir grup eli kanlı FETÖ terör örgütü mensubunun vatanımızı, istiklal ve istikbalimizi yabancı güçlerin vesayeti altına almak amacıyla gerçekleştirdiği menfur bir saldırıdır.”



“15 Temmuz gecesi aziz milletimiz Kurtuluş Savaşı ruhuna yeniden büründü”

15 Temmuz gecesinde Türkiye’nin her yerinde direniş sergilenerek işgale geçit verilmediğine değinen Vali Şahin, “Tarih boyunca nice ihaneti, feraset, cesaret ve fedakarlığı ile aşan milletimiz, 15 Temmuz gecesi sokaklara dökülmüş, Türkiye’nin dört bir tarafında müstesna bir direniş sergileyerek bu işgal girişimine de geçit vermemiştir. 251 vatan evladımızın şehit, yüzlercesinin gazi olduğu o gece Kurtuluş Savaşı’nın ruhuna yeniden bürünen aziz milletimiz, vatanı için vücudunu ağır silahların, savaş uçaklarının ve tankların önüne siper ederek yepyeni bir destan yazmıştır” diye konuştu.

15 Temmuz anı defterinin imzalanmasının ardından İl Kültür Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turgut Özal Üniversitesinin ortaklaşa hazırlamış oldukları “Karma Resim, Fotoğraf Sergisi” açılışı gerçekleşti.

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