Darende’de 15 Temmuz programına yoğun katılım

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri programı Malatya’nın Darende ilçesinde de gerçekleştirildi. Darende’de 15 Temmuz programına kalabalık katılım sağlandı.

Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu ve diğer protokol üyelerinin katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri programı çerçevesinde şehitlik ziyaret edilip dualar okundu.

Şehitler için Darende merkez camisinde Mevlidi Şerif okunarak dualar edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.