Başkan Güder’den 15 Temmuz ziyareti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı hain darbe girişiminde gazi olan Osman Demir, Enes Gün, Ramazan Kaya ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ramazan Sarıkaya’nın ailesini evinde ziyaret ederek, onlara destek oldu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz hain darbe girişimin 6’ncı yıldönümünde Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran ile birlikte şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti. Başkan Güder, ilk olarak 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hainlere karşı koymak için Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde hainler tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan ve bir ay süren yaşam mücadelesinin ardından şehit olan Ramazan Sarıkaya’nın ailesini ziyaret ederek, herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. 4 çocuk babası şehit Şarıkaya’nın çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Güder, 15 Temmuz'da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık dileyerek, bu vatanın her ferdinin gazi ve şehitlere minnettar olduğunu söyledi. Bu ziyaretin ardından Kaymakam Duran ve Başkan Güder, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında yaralanan Gazi Osman Demir, Enes Gün, Ramazan Kaya’yı evinde ziyaret etti. Ziyaret sonunda tüm şehitlerin aziz ruhları için dua okuyan Başkan Güder, Şehit aileleri ve gazilerin her daim emrinde olduklarının da altını çizdi.



“Söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır”

Başkan Güder, “Konu vatan ve bayrak olunca canımızı seve seve vermeye hazırız. Bugün 15 Temmuz 2022 hain darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçti. 251 vatan evladının şehit düştüğü o gece dünyanın en büyük ihanetini ve bu ihanete karşı kazanılan zaferin gururunu aynı anda yaşadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve aziz milletimizin milli iradeye sahip çıkması, karanlık güçlerin maşası olan hain darbecilerin emellerini kursağında bıraktı. 15 Temmuz'da bir destan yazıldı. Devlet ve millet olarak hayatımızda gördüğümüz en alçak, ne sinsi, en kalleş saldırılardan birini yaşadık. O gün hepimiz sokaktaydık ve hepimiz tankların önüne koştuk. Bizim için şehitlik, mertebelerin en yücesidir. Konu vatan ve bayrak olunca canımızı seve seve vermeye hazırız. Şehit ve gazilerimizin bizim ve ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız. Allah hepsine rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. O gece milli iradeye sahip çıkmak için ölümü göze alan milletimiz var olsun. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanca verdikleri mücadelede gazilik unvanıyla şereflenen gazilerimize ise Rabbimden sağlık ve afiyet temenni ediyorum” dedi.



“Bizler her daim onların emrindeyiz”

Tüm Şehit aileleri ve gazilerin emrine amade olduklarını belirten Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Bugün 15 Temmuz münasebetiyle ilçemizdeki şehit ailemizi ve gazilerimizi ziyaret ettik. Onların bir şeye ihtiyacı olup olmadığını, her türlü ihtiyacını karşılayabileceğimizi ve yanlarında olduğumuzu kendilerine ifade ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde memleketimiz için vatanımız için bayrağımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize ise sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyoruz. Şehit aileleri ve gazilerimizin her daim emrine amadeyiz” şeklinde konuştu.

