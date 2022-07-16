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Malatya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'

DHA

Malatya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'


Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere Vali Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili MYK Üyesi Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay karabulut, 2'nci Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Zafer Uğur, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Ticaret ve Sanayi Odası Malatya Şube Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Baro Başkanı Av. Enver Hansiyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Etkinliğe katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü aleyhine sloganlar atarak, meydana geldi. 15 Temmuz Meydanı´na yakın olan İnönü, Kışla ve Fuzuli caddeleri girişlerinde arama noktaları kurulurken, çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Polis barikatları ile caddelerin kapatıldığı etkinlikte, Kur'an-ı kerim okunup, şehitler için dua edildi.
Etkinlikte konuşan Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 Temmuz 2016´da yaşananları anlatarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Konuşmaların ardından etkinlik, şiir okunması ve mehteran takımının verdiği konserle devam etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-07-16 02:45:03

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