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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdoğan, sebze ve meyve hali ile buğday pazarını gezdi

İHA

Erdoğan, sebze ve meyve hali ile buğday pazarını gezdi

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Sebze ve Meyve Hali ile Buğday Pazarı'ndaki vatandaşlarla bir araya geldi.
Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Sebze ve Meyve Hali ile Buğday Pazarı'ndaki vatandaşlarla bir araya geldi. Sebze ve Meyve Halindeki esnaflarla sohbet eden Erdoğan, ekonomik krizin her kesimi etkilediğini ancak gıda sektöründe derin yaralar açtığını ifade ederek, “Maalesef büyük bir krizin içindeyiz. Bu krizden etkilenmeyen kimse kalmadı. Ancak gıda sektörü en çok etkilenen kesim. Maliyetlerin ciddi şekilde artması esnafımız ve vatandaşımızda derin yaralar açıyor “ dedi.

Buğday pazarında kahvaltı yaptı
Buğday Pazarındaki esnafların daveti üzerine esnaflarla kahvaltı yapan Reşat Erdoğan, haklı taleplerin mutlaka ilgili makamlara iletilmesi gerektiğini söyledi. Esnaflar da, yapımı süren Yeni Buğday Pazarı'ndan dükkan alma şanslarının olmadığını ifade ederek, "Bize gelip ‘Size yeni dükkanlar yapacağız. Hiç kar etmeden size maliyetine vereceğiz’ dediler. Sonradan öğrendik ki fiyatlar uçuk rakamlara çıkmış. Üstelik Meston’un yapacağını söylemişlerdi ama başka bir özel firmaya vermişler. Bu şartlar altında başka bir yere gitmemiz mümkün değil. Bize söyledikleri ile gerçekler arasında çok fark var. Bize, 'Siz merak etmeyin yeter ki buraya gelin’ dediler. Bizler de fiyatları öğrenmeye gittiğimizde inanılmaz rakamlarla karşılaştık. Hatta gerekirse TOKİ’ye yaptırırız çok çok düşük fiyatlara mal ederiz. Bu maliyet üzerinden de sizlere veririz dediler. Burada bir şeyler dönüyor ama anlayamadık. Büyükşehir Belediyesi şeffaf olmak zorunda. Bu fiyatlara alamayız diyoruz ama belediye başkanı Selahattin Gürkan kulaklarını kapatmış, bizi dinlemiyor bile. Böyle başkan olur mu? Şire Pazarı ve Buğday Pazarı İnşaatı ile ilgili her şey açık açık konuşulmalı. Kafamızda bir çok soru cevapsız kalıyor. Bu inşaatı rant kapısı olarak görmek bize yapılacak en büyük zulüm olur. Belediye Başkanı Gürkan oturup yeniden bir hesaplama yapmalı ve gerekirse belediye bütçesinden katkı sağlamalıdır. Bize verilen sözleri unutmuşlar. Şimdilik bekliyoruz” dediler.

"Mevlüt beyden sonra"
Öte yandan bazı vatandaşlar, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’ndan sonra ilk kez kendileri ile bire bir görüşen Reşat Erdoğan’ı gördüklerini de ifade ederek, “Reşat bey mahalle mahalle geziyor ve vatandaşlarla sohbet ediyor. Yapılacak bir şey varsa yapıyor. Sorunlarımızı dinliyor. Kendisine çok teşekkür ederiz. Rahmetli Mevlüt Aslanoğlu böyle yapardı. Şimdi Reşat Erdoğan bizlerle bir araya geliyor “ dediler.

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