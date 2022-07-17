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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğanşehir kurban derilerinin gelirini SMA hastalarına

İHA

Doğanşehir kurban derilerinin gelirini SMA hastalarına

Malatya’nın Doğanşehir Belediyesi, Kurban Bayramında başlatmış olduğu 'Haydi Doğanşehir, Doğanşehirli SMA hastalarına sahip çıkıyoruz ' kampanyası doğrultusunda elde edilen geliri SMA hastalarının hesaplarına yatırdı.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt düzenlenen kampanya ve konuyla ilgili Doğanşehirli SMA Hastası çocukların aileleri bir araya geldi. Doğanşehir Belediyesi olarak Kurban Bayramında başlatılan kampanyada kurban derilerinden elde edilen geliri aileleri ile birlikte SMA hastaları çocukların hesaplarına yatırıldı. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doğanşehir ilçemizde bir kampanya başlattık. Kurban Bayramını fırsata çevirmek için kurban derilerine talip olduk. Kurban derilerine talip olmamızdaki amaç ilçemizde bulunan SMA hastası 3 evladımıza eşit olarak paylaştırmak ve onlara umut olmaktı, umut olmak derken sadece kurban derileri değil Doğanşehirli SMA hastalarımızın isimlerini ilçemizde ve diğer İllerimizde isimlerini duyurmak ve bir farkındalık oluşturmaktı. İlçemizde beş SMA hasta evladımız vardı iki SMA hastamız yüzde yüzü tamamladı. Şuanda 3 SMA hastamız var bunlar Aslı Çiçek, Emine Asya Kaya ve Alparslan Aktürk’dür, biz bu evlatlarımızı bizim evlatlarımız olarak düşündük bu evlatlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşündük. Belediye personeli arkadaşlarımız ile birlikte bir toplantı yaptık ve büyük bir heyecan duydular. Bayram dahi yapmadan bu derilerin toplanmasında büyük emek sarf ettiler. Kurban derilerinin bağışlanması noktasında Doğanşehir halkı destek verdi. Bu süreçte, Doğanşehirli hemşehrilerimizin gösterdikleri yakın ilgiye, emeği geçen belediye personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Doğanşehirli SMA hastası Aslı Çiçek, Emine Asya Kaya ve Alparslan Aktürk isimli çocukların babaları ise Kurban derilerinin bağışlanmasında Doğanşehir halkına ve emeği geçen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’a ve belediye personeline teşekkürlerini belirttiler.

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