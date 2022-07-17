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Malatya Büyükşehir’e TSE belgesi Gürkan: “Hizmet standartlarını verimlilik esasına göre yürüten bir kurumuz”

İHA

Malatya Büyükşehir’e TSE belgesi Gürkan: “Hizmet standartlarını verimlilik esasına göre yürüten bir kurumuz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TSE Başkanlığı Baştetkikçisi ve Enerji Uzmanı Fatih Sağdıç, Malatya TSE Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz ile Büyükşehir Belediyesinden ilgili Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerini kabul ederek bir süre görüştü.
Ziyaret sırasında konuşan TSE Başkanlığı Baştetkikçisi ve Enerji Uzmanı Fatih Sağdıç, ”Biz her zaman TSE olarak yanınızdayız. Bize sorular geldiğinde veya yaklaşımlar sorulduğunda her zaman yardıma hazırız. Samimi yaklaşımınız için teşekkür ediyorum. Her sene daha iyi performansları takip ediyoruz. Ayrıca yazılım entegre sistemleri bildiğiniz gibi çok fazlalaştı. Yazılımla bu desteklenirse faaliyetlerin daha net gerçekleşeceğini uyuyoruz. Bununla ilgili olarak da çalışmalar var o da gerçekleşirse çok net, akıca çalışma gerçekleşir” dedi.
Malatya TSE Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz ise, “Yönetim sistemi ile ilgili birinci gözetim tetkikimizi gerçekleştirdik. bu çalışmayı yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bununla ilgili olarak bir detay çalışma da gerçekleştireceğiz. Sistem devam ediyor. Geçen yılki hususlar giderilmiş. İnşallah daha iyi daha güzel sistem olur. Fatih beyin bahsetmiş olduğu yönetim sistemlerinin tamamını kapsayacak bir programla desteklenirse daha güzel uygulamalar görürüz” şeklinde konuştu.

Bu belgeyi alan ilk kamu kurumu
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hibeler Şube Müdürü Bayram Uzun, “Sayın Başkanıma zaman ayırarak Ankara TSE temsilcileri ve İl Müdürlüğümüz temsilcileriyle bir araya geldiği için teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 2015 yılında kalite yolculuğuna başladığımızda sistem özel firmalar tarafından yürütülmekteydi. Akabinde insan kaynaklarına yatırım yaparak özel firmalarla çalışmamaya başladık. Şu anda gelmiş olduğumuz noktada sistem kurulumları, belgelendirme, dokümantasyon tamamen kendi personellerimiz tarafından yapılmakta ve özel firmalara ödenen ücretler kurumumuza tasarruf olarak kalmaktadır. 2019 yerel seçimler sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın başkanlığıyla birlikte almış olduğumuz desteklerle 9001 belgesi ile başlayıp, 45001 belgesi ve Türkiye’de ilk defa TSE Güvenli Hizmet Belgesi olan Kovid 19 belgesi alarak sistemi bir anda hızlı bir ivme yakalayarak bütün belgeleri almayı başardık. Bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a tekrar teşekkür ediyorum. Bugünkü 50001 toplantısı bizim için önemli. Hem İklim değişikliği ve küresel ısınmada enerji ve enerji maliyetlerinin artığı bir ortamda 50001 belgesi çok önemli. Ayrıca Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının verim artırıcı projelerinde hibe projelerine müracaat edebilmek için de bu belgenin alınması zorunluydu. Bu belgeyi de yine ilk defa Kamu Kurumu olarak Malatya Büyükşehir Belediyesinin alması ayrıca bizi onurlandırmıştır. Bu belgeyi almamızda Belediyemizin ilgili Daire Başkanlıklarının ve Şube Müdürlüklerinin de ciddi katkıları var. Bu belgeyi almamızda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Her zaman standartları önemsedik”
Her zaman standartlara önem verdiklerini belirten Başkan Gürkan ise “Çalışmalarımızda her zaman standartları önemsemişizdir. Malatya Büyükşehir Belediyesinde göreve geldiğimizde ölçemediğinizi denetleyemezsiniz, ölçemediğinizi de denetleyemezsiniz. Yaptığınızı yazmak, yazdığınızı yapmak şeklindeki temel felsefe içerisinde TSE ile yakın çalışma içerisine girdik. Bu çalışmalarımız sonucunda Malatya Büyükşehir Belediyesinde TSE, İSO, EN 9001 kalite yönetim sistemine geçildi. Yine TSE, İSO, EN 14001 Çevre yönetim sistemi belgelendirildi. TSE, İSO, EN 27001 Bilgi yönetimi sistemi belgelendirildi. TSE, İSO, EN 45001 İş güvenliği yönetimi bilgilendirmesi belgelendirildi. TSE, İSO, EN 22301 İş sürekliliği yönetim sistemi belgelendirildi. TSE, İSO, EN 10002 Vatandaş memnuniyeti yönetim sistemi gibi sistemler başarılı bir şekilde uygulanmakta. Bugün ise arkadaşlarımız tarafından yapılan çalışmaların sürdürülebilirliği ve sürekliliği noktasında var olan proseslerin uygulanması noktasındaki çalışmaları yakinen takip etmekteyiz. Enerji yönetim sistemi dediğimiz 50001 ile ilgili belgelendirme çalışmalarını yaptılar. İnşallah enerji yönetim sistemi belgelendirmesi ile ilgili çalışmalar da biran önce tamamlanarak bu belgede Malatya Büyükşehir Belediyesine sunulur. Bu belgelendirme bir ilk olacak.
Ayrıca bütün bu belgelendirilmiş yazılımlar ile uygulamada olan yazılımların korunması noktasında HAVELSAN ile yapmış olduğumuz protokol muhaceresi içerisinde kullanmış olduğumuz yazılımların güvenliği için yeni bir program yazılımı gerçekleştirecek. Kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını tahmin ettiğimiz bu yazılım Malatya Büyükşehir Belediyesine kazandırılacaktır. Bu çalışmaları yapan ilgili arkadaşlarımıza ve ilgili birimlerimize teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet standartları açısından sınır tanımayan ve hizmet standardını vatandaş memnuniyetine dayandıran, hizmet standartlarını verimlilik esasına göre yürüten bir kurumuz. Bu çalışmalarda bizlere rehberlik eden ve çalışmalarımızı belgeleriyle belgelendiren TSE yetkililerine teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın Malatya’mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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