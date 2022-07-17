Malatya’da tatil dönüşü dron destekli trafik denetimi

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yollarında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bayram tatili sonrası dönüşlerde karayollarında trafik kazalarını en aza indirmek için trafik denetimlerini hem karadan hem de havadan sürdürdü. Bu çerçevede yer yer İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimler, dron desteği ile havadan da gerçekleştirildi. MalatyaAnkara ve Elazığ bağlantı yolları ile kent merkezindeki ana arterler de havadan tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla dron destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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