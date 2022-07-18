İnönü Üniversitesi, 3 ilin nüfusundan fazla mezun verdi

Malatya İnönü Üniversitesi, Türkiye’de 3 ilin nüfusundan fazla mezun verdi.

3 Nisan 1975 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1872 sayılı 'İnönü Üniversitesi Kanunu' ile kurulmuş olan Malatya İnönü Üniversitesi,47 yılda 136 bin 641 mezun verdi.

18 Mayıs 2018 tarihinde, İnönü Üniversitesi'ne bağlı akademik birimler ile yeni kurulan akademik birimlerin birleştirilmesiyle Malatya'da kurulan Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi'nde rakamların düşmesine sebep oldu.

Turgut Özal Üniversitesi kurulması ile öğrenci sayısı ve akademik personeli düşen İnönü Üniversitesi'nde 20212022 eğitim öğretim yılı sonunda 35 bin 43 aktif öğrenci bulunuyor. 47 yılda 136 bin 641 mezun veren İnönü Üniversitesi’nde bin 639 akademisyen,6 enstitü, 14 fakülte, 2 yüksek okul, 4 meslek yüksek okulu, 31 araştırma ve uygulama merkezi, 256 bin 303 basılı kaynak ve 4 milyon 678 bin elektronik kaynak üretilmiş durumda.



3 ilin nüfusundan fazla mezun verdi

İnönü Üniversitesi mezun verdiği 136 bin 641 öğrenci ile 2021 yılı istatistiklerine göre 78 bin 324 bin kişinin bulunduğu Bayburt, 88 bin 534 kişinin yaşadığı Tunceli, 94 bin 586 kişinin bulunduğu Ardahan nüfusundan daha fazla kişi mezun verdi. İnönü Üniversitesi, bu yıl verdiği mezunlarla 138 bin 632 kişinin yaşadığı Kilis nüfusuna da bir adım daha yaklaştı.

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