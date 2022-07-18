Başkan Gürkan personelle bayramlaştı Gürkan: “Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetleri sizlerle başarıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi personelleri ile bayramlaştı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası zemin katında düzenlenen bayramlaşma törenine, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile çalışanları katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin çok büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Bayramlar paylaşmaktır, küskünlerin, dargınların barıştığı aynı zamanda Kurban Bayramı teslimiyet anlamındadır. Bayramlar milletlerin ve ümmetlerin tarihinde önemli gün ve olayların zamanı gelince coşku ve sevinç içerisinde kutlanan önemli günlerdir. Bu önemli günlerden biri de Kurban Bayramıdır. Büyük bir aileyiz. Bu ailemiz ile bayramda bayramlaşamadık. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz bu programımız ile bayram sonrası bu salonumuzda bayramlaşma geleneğimizi devam ettiriyoruz. Kurumun kurumsallaşması anlamında, insanların birbiriyle kaynaşması ve dayanışması anlamında önemlidir. Bu şehrin mazisine layık istikbale hazırlanması için bir aile olarak gece gündüz demeden, yaz kış demeden çalışmaktayız. Biz kutsal bir görev ifa ediyoruz. Hepinizin üzerinde kutsal bir emanet var. Bu kutsal emanet topluma hizmettir. Halka hizmet etmek, hakka hizmet etmektir demektir. Milletin efendisi millete hizmet edendir. Biz bu millete hizmet edeceğiz ki millet de bizi takdir etsin. Biz Malatya’nın istikbalinin aydınlık olması için çalışıyoruz. Görevimiz bu. Personelimle gurur duyuyorum. Eleştiriler olabilir annebaba da evlatlarını eleştirir. Eleştiriler evladını sevmiyor anlamına gelmez. Bizde zaman zaman eleştirebiliriz ama şunun bilinmesi lazım Türkiye’de bir tarih yazıyoruz, hizmet destanları yazıyoruz. Malatya Dünya’da ilk devleti kuran şehrin adıdır. Malatya ilk medeniyetin başladığı yerdir. Malatya bütün destanların kahramanlarının yaşadığı yerdir. Malatya aynı zamanda ilim irfan destanlarının yazıldığı yerdir. Bizler böyle mümbit toprakların şu andaki mirasçısıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın 13 ilçesinde, 718 mahallesinin tamamında şantiyelerimiz var, hizmetlerimiz devam ediyor. Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Biz kendimize güveneceğiz, inanacağız çünkü bizim atalarımız burada medeniyet destanları, kahramanlık destanları, ilim irfan destanları yazmışlar. Bizde burada hizmet destanı yazmakla mükellefiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi dimdik, dinamik gecegündüz 24 saat ayakta. Bu hizmetleri sizlerle başarıyoruz. Bundan dolayı bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Ekonomik gücümüz olduğu müddetçe de bunu aile fertlerimizle paylaşırız. Son olarak sosyal yardımlarla birlikte sözleşmede %100’e yakın bir artış sağladık. Kimseyi enflasyona ezdirmedik. Dolayısıyla sizler bizim evlatlarımızsınız, bizim kardeşlerimizsiniz aynı gemide seyahat eden aynı geminin yolcuları aynı ailenin fertleriyiz. Biz güçlü olursak Belediyemiz güçlü olursa personelimiz güçlü olacak, personelimiz güçlü olursa Malatya güçlü olacak. İnanıyorum ki personelimiz güçlüdür. Malatya’da Türkiye’nin değil dünyanın parlayan yıldızı olacaktır. Hedefimiz bu olacaktır. Küçük hedeflerle kendimizi hiçbir zaman avutmayacağız” dedi.



“Kortej yürüyüşüne hep birlikte iştirak edelim"

21 Temmuz tarihinde başlayacak olan 25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivaline bütün personelleri davet eden Başkan Gürkan, “Bu yıl Kayısı Festivali’nin 25’incisini icra edeceğiz. Festivallerin birinci amacı toplumdaki birliği, beraberliği ve dayanışmayı inkişaf ettirmesidir. Birlik beraberlik olursa gerisi kendiliğinden gelir. 21 Temmuz tarihinde yapacağımız kortej yürüyüşüne hep birlikte iştirak edelim. Bu bir sosyal görevdir. Burada on binlerin yürüdüğü Malatya’nın birlik ve beraberliğinin en güzel şekilde inkişaf ettiği bir yürüyüş olacak. Bu yürüyüş Malatya’nın ve Türkiye’nin gücünü Dünya’ya gösterecek. Bu birlikteliği herkes örnek alacak. Dün Malatya rol modeldi, bugün Malaya rol model yarın da yine rol model olmalı. Bunu sizlerle birlikte yapmak bizim için en büyük şiar olacak, en büyük onur olacak, en büyük şeref olacak. Hepinizin bayramını tekrar tebrik ediyorum daha nice bayramlara sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde büyükşehir ailesi olarak, Âlemi İslam olarak insanlık olarak barış ve huzur içerisinde girmemizi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan daha sonra Bayramlaşma programına katılan bütün personellerle tek tek bayramlaştı.

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