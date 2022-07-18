Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Şehit Engin Gül Sokak'ta seyir halinde olan H.E. idaresindeki 44 AAZ 162 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki 44 DB 726 plaka araca, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.E. hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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