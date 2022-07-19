Başkan Çınar'dan kursiyerlere ziyaret Çınar: “Yabancı dil öğrenmek, yenilikleri ve farklılıkları tanımak için büyük bir fırsattır”

Yeşilyur’ta devam eden İngilizce Kursunu ziyaret eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yabancı dil öğrenmek, dünyadaki yenilikleri ve farklılıkları tanımak, anlamak ve öğrenmek için büyük bir fırsattır. Gelişen teknolojiyi yakından tanımak, yapay zekâ alanında kendisini geliştirmek, dünyanın farklı yerlerinde ki yeni gelişmeleri anında öğrenmek isteyen herkesin en az iki yabancı dil öğrenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi, Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) ve Ulusal Ajans işbirliğiyle yıl boyu devam edecek olan yabancı dil eğitimlerinin ilk etabı olan İngilizce Kursu başladı. Yurt dışından gelen alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen kursun temel hedefi ise İngilizce dilinin sistemini öğretmek ve kursiyerlere dil öğrenebilme özgüvenini kazandırmak olarak belirlendi.

Teorik ve pratik eğitimlerin devam ettiği kursu ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kursiyerlerle yaptığı sohbette, “ Dünyanın hemen her yerinde konuşulan evrensel bir dil olan İngilizce, bireylerin mesleki ve kişisel hedefleri için oldukça gereklidir. Sizler İngilizce bilerek hayatınızda birçok kapıyı aralayabilirsiniz. Size katacağı tüm fayda ve imkânlar için bu dili öğrenmek için çok güzel bir ortam oluşturduk, bu eğitimlerden üst seviyede yararlanmasını ümit ediyorum.” diyerek yabancı dil öğrenmenin önemine vurgu yaptı.

Eğitimin hayat boyu devam ettiğini vurgulayan Çınar, herkesin en az iki yabancı dil öğrenmesi gerektiğini ifade ederken şunları söyledi:

“İlçemizin eğitim hizmetlerinde örnek bir hüviyete ulaşmasında katkısını ve desteğini esirgemeyen Yeşilyurt Kent Konseyimizde alanında uzman ekiplerin gözetiminde İngilizce kursu devam ediyor, bizlerde yurt dışından gelen eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimizle bir araya geldik. Yabancı dil öğrenmek dünyayı tanımaktır, yeni teknolojileri takip etmektir, dünyanın farklı yerlerindeki yeni yerleri ve yaşamları keşfetmektir. İngilizce kursumuzda kendisini geliştirmek, yetiştirmek ve dünyadaki yeni değişimleri merak edenlere açılan güzel bir kapıdır. Bizlerde bu amaç doğrultusunda Yeşilyurt Kent Konseyi, Malatya Kentsel Gelişim Derneği ve Ulusal Ajans işbirliğiyle bu kursumuzu başlattık. Teorik ve pratik eğitimlerin olduğu kursumuzda ağırlıkla İngilizcenin genel sistemi ve konuşması üzerine eğitimler veriliyor, bu eğitimler yıl boyu farklı dil eğitimleriyle devam edecektir. İlk etapta yurt dışından gelen bir eğitimcimizin gözetiminde kurslarımızı başlatmış olduk, ilerleyen aşamalarda farklı dil eğitimleri içinde değişik ülkelerden gönüllü isimleri Yeşilyurt’umuzda misafir edeceğiz. 7’den 70’e her yaş grubundan kursiyerlerimizin yabancı dil öğrenip, mesleki ve kişisel hedeflerine ulaşma hedeflerine bizlerde bu şekilde katkı sunmuş olacağız. Kendini geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek isteyen hemşehrilerimizi bu kurslarımıza bekliyoruz. Yurt dışından gelen eğitimcilerimizi kentimizde en güzel şekilde ağırlayarak onlara tarihimizi, kültürümüzü, turistik mekanlarımızı, yemeklerimizi ve diğer tüm zenginliklerimizi tanıtacağız. Kursumuza katılarak yabancı dil seviyelerini artırma noktasında çaba sarf eden tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Kursiyerlerimize güzel ve nezih bir ortamda tecrübelerini paylaşan İngilizce öğretmeni Naomi’ye de ayrıca teşekkür ediyorum.”

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere düzenlenecek törenle sertifikalarını vereceklerini ifade eden Çınar, konuşmasından sonra kursun bir bölümünü kursiyerlerle birlikte takip etti.

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