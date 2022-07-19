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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

İHA

Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere köyü incirli mevkiinde Mehmet Koçak idaresindeki 02 EE 388 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Mehmet Koçak yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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