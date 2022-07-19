Gürkan, genç STK temsilcileriyle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan, genç STK temsilcileriyle bir araya geldi

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali istişare toplantıları çerçevesinde genç STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Gürkan, genç STK temsilcileriyle bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali istişare toplantıları çerçevesinde genç STK temsilcileriyle bir araya geldi.
25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali hakkında istişare toplantısına katılan Genç STK’lara festivalle ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan toplantıda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 21 Temmuz Perşembe günü saat 18:30’da Malatya tek yürek mazisine layık istikbale yürüyor kortejinin sadece Malatya’yı değil, Türkiye’yi aydınlatacağını söyledi.
İstişare toplantısına katılan Genç STK temsilcilerinden Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, “ Kayısının başkenti Malatya’mızda kayısı festivalimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda bugüne kadar yapılan festivalleri ele alırsak yapılacak olan kayısı festivalimizi dünyanın yakinen takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Gecesini gündüzüne katarak çalışan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
“ Söz konusu Malatya ise gerisi teferruattır”
Malatya’da birlik, beraberlik ve dayanışma anlamında çalışma başlattıklarını dile getiren Başkan Gürkan, “ Biz bu şehirde yaşıyoruz. Şehrin şehr’ül eminini tarif ederken biz şöyle tarif ediyoruz; şehrin belediye başkanının sadece seçildiği dönemin belediye başkanı döneminin ufkunda olmaması lazım. Geçmiş yüzyılların, günün ve gelecek yüzyılların belediye başkanı olması lazım. Dünkü tarihimizi ayağa kaldırmak, Arslantepe’yi ayağa kaldırmak, dünya kültür mirasını ayağa kaldırmak ile geçmiş 7 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Camileri, kümbetleri, hanları, hamamları, kervansarayları, kışlaları ayağa kaldırırsınız geçmiş bin yılın belediye başkanı olursunuz. Günümüze hizmet ederseniz günün belediye başkanı olursunuz. Günümüzde yaptığınız hizmetler geleceğe tekâmül edere gelecek yılların belediye başkanı olursunuz. Dolayısıyla bizim vizyonumuz seçildiğimiz döneme ait bir vizyon değildir. Türk tarihi açısından, İslam tarihi açısından ve insanlık tarihi açısından bulunduğumuz şehir farklı bir şehirdir. Bunun farkında olmamız lazım. Bu şehirde yaşamanın hazzını, onurunu, mutluluğunu ve şerefini yaşamamız lazım. Kayısı festivalinin birinci amacı Malatya’daki birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Kuru kayısı üretiminin yüzde 80’inin Malatya’da olduğunu düşünürseniz ve güneşin altın yumurtası diye tarif ettiğimiz kayısının ne kadar önemli bir ürün olduğunu düşünürseniz şu anda Malatya’da 3 milyarlık kayısı için yatırım yapıyoruz. Türkiye’nin büyük beş yatırımından bir tanesi Malatya’ya yapılıyor şu anda. Lisanslı depo yapıldı hemen yanında da dünya kayısı ticaret merkezi yapılıyor.
Memleketimizde birlik, beraberlik ve dayanışma anlamında bir çalışma başlattık. Belki bu çalışmayı küçük düşürmek isteyen insanlar olacaktır. Basitleştirmek isteyen insanlar olacaktır. Malatya tek yürek, mazisine layık istikbale yürüyor anlayışının temelinde bu fikir yatıyor. Şehrimize doğu ve güneydoğudan vatandaşlarımız geliyor. Eğer şehrimizi onlarla bütünleştirmediğimiz takdirde, şehirde aidiyet olgusu oluşturmadığımız takdirde şehirde gettolaşma oluşur. 2019 seçim döneminde bize sorduklarında hiç proje anlatmadım. Benim tek projem var sosyal entegrasyonu ihdas etmek dedim. Şehirde bütünleşmeyi, bütün değerleriyle şehrin bütünleşmesi şehrin hafızasına, belleğine sahip çıkması ve kimlikli bir şehir olması bütün amacımız bu dedik. Şehrimize sahip çıkacağız. Şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlayacağız. STK’larımızla birlikte hepimiz şehrimizi temsil ediyoruz. Gençlerimiz ve gençlerimizin temsil ettiği kitleler ayağa kalktığı zaman şehir dimdik olur. Türkiye’de katılımcı demokrasinin en güzel örneğini inşallah 21 Temmuz’da 18:30’da yapacağımız ‘Malatya tek yürek, mazisine layık istikbale yürüyor’ kortejine çok güçlü katılacağız. Şehrimizde 21 Temmuz Perşembe günü çıkacak olan ses sadece Malatya’yı değil Türkiye’yi aydınlatacak olması lazım. Gençlerimizle birlikte şehrimizde huzuru ve asayişi berkemal etmek için el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, birbirimize destek vereceğiz. Söz konusu Malatya ise gerisi teferruattır anlayışı içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuru kayısı ihracatında yılın ilk 6 ayında 168 milyon dolarlık gelir
YEREL HABERLER Kuru kayısı ihracatında yılın ilk 6 ayında 168 milyon ...
Battalgazi tüp geçit çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Battalgazi tüp geçit çalışmaları tamamlandı
Malatya’da termometreler 36 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Malatya’da termometreler 36 dereceyi gösterdi
Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
LGS’de dereceye girenlere hediye
YEREL HABERLER LGS’de dereceye girenlere hediye
Başkan Çınar'dan kursiyerlere ziyaret Çınar: “Yabancı dil öğrenmek, yenilikleri ve farklılıkları tanımak için büyük bir fırsattır”
YEREL HABERLER Başkan Çınar'dan kursiyerlere ziyaret Çınar: “Yabancı ...
Başkan Gürkan’dan Dağdeviren’e övgü
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan Dağdeviren’e övgü
Doğanşehir'de portatif yüzme havuzu keyfi
YEREL HABERLER Doğanşehir'de portatif yüzme havuzu keyfi
Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi
Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
Ailesiyle tartışan genç kendini silahla yaraladı
YEREL HABERLER Ailesiyle tartışan genç kendini silahla yaraladı
Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Yaralı baykuş ve sincap koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı baykuş ve sincap koruma altına alındı
Malatya’da iş yeri kurşunlama ve hırsızlığa 12 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya’da iş yeri kurşunlama ve hırsızlığa 12 ...
Malatya’da iki araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da iki araç çarpıştı: 1 yaralı
Yumruklar, 15 Temmuz Şehitleri için vuruldu
YEREL HABERLER Yumruklar, 15 Temmuz Şehitleri için vuruldu
Başkan Gürkan personelle bayramlaştı Gürkan: “Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetleri sizlerle başarıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan personelle bayramlaştı Gürkan: ...
Yeşilyurt’ta kağıt toplayıcıları kayıt altına alınıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta kağıt toplayıcıları kayıt altına ...
İnönü Üniversitesi, 3 ilin nüfusundan fazla mezun verdi
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi, 3 ilin nüfusundan fazla mezun ...
Malatya’da tatil dönüşü dron destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Malatya’da tatil dönüşü dron destekli trafik denetimi
Malatya Büyükşehir’e TSE belgesi Gürkan: “Hizmet standartlarını verimlilik esasına göre yürüten bir kurumuz”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’e TSE belgesi Gürkan: “Hizmet ...
Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı Ahmet Yaman oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı Ahmet Yaman oldu
Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı Hacı Ahmet Yaman oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı Hacı Ahmet Yaman ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.