Yüksek rekolte ile sevinen kayısı üreticisi işçi bulamıyor Hasadı toplayacak işçi bulamayan üretici, ürünün bir kısmının tarlada kalmasından endişe ediyor

Dünya kayısı başkenti Malatya’da devam eden hasat döneminde üreticiler çalıştıracak işçi bulamıyor. Bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten üreticiler, işçi bulamamaları nedeniyle ürünün tarlada heba olmasından endişe ediyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısıda hasat devam ederken, kentteki en önemli kayısı üreticisi durumunda olan Akçadağ’da ise üreticiler işçi bulmakta zorlanıyor. Beklentilerin üzerinde ürünün elde edildiği Akçadağ’da bereketli bir sezon geçiren üreticiler, tek sıkıntılarının işçi olduğunu belirterek, mevsimlik tarım işçilerinin adeta ‘karaborsaya’ düştüğünü söyledi. Valiliğin açıkladığı kayısı işçisi yevmiyesi geçen 120 TL, bu yıl 216 TL olmasına rağmen işçiler günlük 250300 TL arasında yevmiye istiyor. Yüksek yevmiye talebinde bulunan işçiler, istedikleri rakamlara en yakın fiyatı veren üreticilerle anlaşarak hasadı yapıyor.

Devam eden hasadın yaklaşık üç hafta sonra tamamlanmasını beklediklerini kaydeden kayısı üreticisi Erdal İnan, ''Hasat devam ediyor. Bu ana kadar yaklaşık yüzde 3035 dolayında bir hasat gerçekleşti. Sorun olmadığı müddetçe hasadın 2025 gün daha sürmesini bekliyoruz'' dedi.



“İşçi bulamıyoruz, karaborsaya düştü”

Valiliğin açıkladığı bu yılki 216 TL'lik günlük yevmiye miktarına rağmen işçilerin günlük 250300 TL arasında yevmiye istediğini anlatan İnan, ''İşçi bulamıyoruz. İşçi karaborsaya düştü. Kendi fiyatlarını kendileri belirliyorlar. Yevmiye olarak 250300 TL isteyenler var. Çavuşlar 750 TL ücret istiyor. Çocuk işçiler çalışmakta, bundan dolayı üreticiler sıkıntı yaşıyor. Tek sıkıntımız işçi konusu. Her şeye rağmen de bereketli bir sezon geçiriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Malatya genelinde hasadın yüzde 40’ının tamamlandığını, üreticilerin işçi konusunda ciddi sorunlar yaşadığını belirten esnaf ve kayısı üreticisi Cahit Zafer Leventoğlu ise, “Battalgazi ve İzollu bölgelerinde hasadın sonuna gelinirken, Akçadağ bölgesinde ise yüzde 3035 oranında bir hasat yapıldı. Malatya genelinde ise yüzde 40’lık oranında hasat tamamlandı. Güzel geçen hasat döneminde tek sıkıntı işçi konusu'' diye konuştu.

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