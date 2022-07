Yeşilyurt’ta bu yıl hedef 80 kilometre Çınar: “Ulaşım ağımızı güçlendiriyoruz”

Karakavak Mahallesinde gerçekleşen sathi kaplama çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu yılın ilk yedi ayında 20 km sathi kaplama yaparken, bu yıl için belirlediğimiz 80 kilometre sathi kaplama hedefimize ulaşmak içinde büyük bir özveri ve gayretle çalışıyorlar” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Cavit Aslan ve Naci Şavata’nın yanı sıra Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ile birlikte Karakavak mahallesinde devam eden yol yenileme çalışmalarını inceledi.

2022 yılı için 80 kilometre sathi kaplama serimi hedeflediklerini, Ocak ile Temmuz ayları arasında ise 20 kilometre sathi kaplama çalışması yaptıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz merkez ve kırsal bölgelerimizde sathi kaplama, temel malzeme hazırlama ve serme sıkıştırma gibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2022 yılı stratejik planlamamızda 80 kilometre sathi kaplama yol hedefi belirlemiştik, ilk yedi ay itibariyle 20 kilometre yolumuzu tamamladık, kalan süre içerisinde belirlediğimiz yolları sathi kaplamayla donatarak hedefimize ulaşmayı planlıyoruz. İmar sorununun çözülmesinden sonra yapılaşma alanlarının çoğaldığı Karakavak mahallemizde yaklaşık 2 kilometrelik yolumuzu sathi kaplama çalışmasıyla düzenleyerek vatandaşlarımızı güzel ve kaliteli yollarla buluşturduk” şeklinde konuştu.

Başkan Çınar, Yeşilyurt’un ulaşım ağının yeni ve güçlü yatırımlarla her geçen gün daha konforlu hale geldiğini hatırlatarak, “ Yol medeniyettir, nitelikli ve güçlü bir ulaşım kaliteli yaşam demektir. Akıcı, güvenli ve sağlıklı bir ulaşım için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Bir kentin veya bir ilçenin gelişmişlik düzeyini gösteren yollarıdır. Fen İşleri ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında çalışarak araç ve yaya trafiğini daha akıcı, daha sağlıklı ve daha güvenli hale getiriyorlar. Ekiplerimiz bir yandan mevcut yollarımızın eksikliklerini teker teker giderirken diğer taraftan yeni yollar açarak ulaşım ağımızın konfor düzeyini artırıyorlar. Malatya’nın her alanda ki kalkınma sürecine bizlerde kendi bölgemizde yaptığımız alt ve üst yapı yatırımları, imar yollarının açılması, kaldırım düzenleme, ağaçlandırma ve aydınlatma gibi hizmetlerimizle ciddi katkılar sunuyoruz. Telekom, elektrik ve doğalgaz gibi alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarımızı sıcak asfalt ve sathi kaplama serimlerinin yanı sıra aydınlatma ve peyzaj düzenleme gibi çalışmalarla modern bir görüntüye kavuşturuyoruz. Yeşilyurt için durmadan dinlenmeden çalışmaya aralıksız devam ediyoruz. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak içinde 7/24 sahadayız ve vatandaşlarımızın emrindeyiz. Yılın her mevsiminde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran hizmetleri layıkıyla yerine getiren ve sıcakların arttığı bu dönemde büyük bir özveriyle çalışan Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarımızı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.