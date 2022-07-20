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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da hastane durağı yenileniyor

İHA

Malatya'da hastane durağı yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi merkezde bulunan otobüs duraklarının yenilenmesinin ardından hastane güzergâhına çalışan minibüs durağında da yenileme çalışmalarına başladı.
“Modern bir durak haline getireceğiz”
İhtiyaca cevap veremeyecek şekilde olan hastane minibüs durağında çalışma başlattıklarını dile getiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Hastane durağı olarak bilinen, kışla caddesinde bulunan kapalı otoparkımızın karşısında yer alan minibüs duraklarının olduğu alanda çalışma başlattık. Hali hazırda bulunan minibüs durakları çok eski yıllarda yapılmış ve ihtiyaca cevap veremeyecek durumdaydı. Modern anlamda vatandaşlarımızın rahat bir şekilde araçlarını bekleyeceği aydınlatmalarıyla, güvenlik kamerasıyla, kaldırımlarıyla, yollarıyla ve cephe yenilemeleriyle birlikte komple yenileme çalışması başlattık. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kangren olan sorunlar çözüme kavuşuyor”
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Malatya’da yıllardır kangren olan sorunlara el atarak çözüme kavuşturduğunu söyleyen Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a minibüsçü esnaflarımız ve bölge esnaflarımız adına teşekkür ediyoruz. Çünkü 1993 yılında hastane durağı diye adlandırdığımız bölgeye minibüsçü esnaflarımızın taşınmasıyla birlikte yapılan durağımıza bir kilit taşı dahi yapılmamıştı. Bununla birlikte yaklaşık 30 yıla yakındır minibüsçü esnaflarının bölgeye taşınması 9 durağımız 44 aracımız ve yaklaşık günlük 1520 bin yolcu hareketliliğinin olduğu bir bölgede hiçbir hizmetin yapılmaması gerçekten minibüsçü esnafımızın ve yolcularımızın kendi kaderlerine terk edilmeleri manidardır. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız yaklaşık beş altı defa durağımızı ziyaret ederek esnaflarımızın sorunlarını bizzat dinledi. Başkanımız, minibüs durağımızın yapılması noktasında gerekli talimatları verdi. Güvenlik kaygısından dolayı yolcuların gelmemesiyle esnafımızda zarar etmekteydi.
Geçici önlem olarak esnafımızı Akpınar meydanına almıştık. Durağımız yenilendikten sonra tekrar eski durağımıza esnaflarımızı alarak hem bölge esnaflarımızın rahatlaması hem de yolcularımızın konforlu bir duraktan iniş biniş yapmaları sağlanacaktır. Hakikaten Başkanımız, yıllardır kangren olan sorunumuza el atarak çözülmesi için büyük destek olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımızın göreve gelmesiyle esnafımız için hizmetler yapılıyor ve yapılmaya devam ediyor. Bizlerde her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımıza destek vereceğiz. Hizmetler yağmur gibi yağıyor. Özellikle devlet hastanesinin yıkılmasından sonra yeni hastanenin yapılması, programa alınması ve TOKİ’den alınarak Sağlık Bakanlığına verilmesi noktasındaki en büyük emek Başkanımız Selahattin Gürkan’dadır. Buna bizzat bizler şahidiz. Yıkıldıktan sonra Sayın Başkanımızın destekleri, katkıları, gayretleri sonucunda hastanemiz yeniden yapılmıştır. Burada tek emek Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’dadır. Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Büyükhüseyinbey Mahallesi Muhtarı Coşkun Şalva ise “Başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren Malatya’ya daha iyi hizmeti nasıl yaparım gayreti içerisinde. Kendilerine bu konuda mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Malatya’nın bütüncül estetiğini koruyan çalışmalar yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’nın kangren olmuş sorunlarını bir bir çözme noktasında bütün ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şehrin doğusunda hastanenin yıkılmasıyla birlikte aynı bölgeye yeni bir hastanenin yapılması noktasında yapmış olduğumuz girişimler, çalışmalar, gayretler ve verdiğimiz destekler neticesinde hastanemiz yapıldı. Yeni hastanemize yeni bir durak olması gerekirdi. Durağımız çok eski olduğu için zamana yenik düşmüş, köhnemiş, metruk hale gelmiş. Görsel anlamda da kent estetiği anlamında da vatandaşa hizmet verme noktasında yeterli değildi. Bu anlamda daha önce sokak iyileştirmesi çerçevesinde yaptığımız kuyumcular çarşısının bulunduğu alan ve emeksizde bulunan minibüs durağının yapılmasıyla beraber hastane durağının bulunduğu alanda metruk haldeydi. İlgili arkadaşlarımıza bir an evvel projelendirme çalışmalarının yapılması ve günümüz şartlarına uyan çağdaş anlamda bir durak olması noktasında talimatlandırdık ve arkadaşlarımız yapmış olduğu diğer duraklarda olduğu gibi Malatya’nın bütüncül estetiğini koruyacak ana duraklarda olduğu gibi, birbirini tamamlayacak güzel bir estetik entegrasyonu olacak şekilde durakların yapılması noktasında gerekli çalışmalar yapılıyor. Bölgede hem cephe giydirme hem de sokak iyileştirme yapılacak. Durağın yeni dizaynı yapılarak Malatya’mıza ve yeni hastaneye yeni durak anlayışıyla hizmette durmak yok yola devam diyeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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