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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

İHA

Çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi üreticilere ve çiftçilere destek olmak adına DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile 2022 yılı “Bitkisel Üretimin Alt Yapısının Geliştirilmesi Programı” çerçevesinde 252 küçük aile işletmesine Silajlık Mısır tohumu dağıttı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Malatya İlinde Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi’ çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediye Binası önünde silajlık mısır tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Düzenlenen tören sırasında Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, bir konuşma yaparak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın son yıllarda tarım ve hayvancılık noktasında yetiştiricilere, üreticilere ve çiftçilere büyük destek verdiğini söyledi. Akın, “Tarım olmadan hayvancılık olmaz, hayvancılık olmadan tarım olmaz. Bunlar birbirini etkileyen sektörler. Bu nedenle bu sektörlerin desteklenmesi lazım. Ben bu güzel projede Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç da yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve başladığından beri tarım ve hayvancılık konusunda bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine ve ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Bir gün arpa tohumu, bir gün buğday tohumu, bir gün nohut tohumu, bir gün fidan, bir gün mısır tohumu derken, üreticinin zor zamanında Büyükşehir Belediyemizin ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu destekleri takdirle karşılıyoruz. Gıdaya yapılan yatırım asla boşa gitmeyeceği gibi çok büyük önem arz ediyor. Bu destekleri bize veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Malatya Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Turan Karaca da 2022 yılı içerinde çiftçilerle buluşturulan tohum desteğinden bahsederek, “Dağıtılan tohumlardan hasadı gerçekleştirilenlerden yüksek verim elde ettik. Malatya şartlarının çok üzerinde buğday ve arpadan güzel verimler elde ettik. Nohutla ilgili de çok güzel
haberler alıyoruz. Dağıtılan fidelerden de saha çalışması yapan ekiplerimiz verimin yüksek olduğunun haberlerini paylaştılar. Çiftçilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ise “Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte 20212022 yıllarında çok ciddi bir atılım çalışması yaptık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizim önümüzü açtığı için çok teşekkür ediyorum. 2022 yılı Malatya’nın bu ciddi desteklerle beraber tarımsal yatırımlarda rekor yılı olacak. Bütün çiftçilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu projede 13 Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli bu tohumlarımızı gerçek sahaya ve gerçek üreticilerimize buluşturulması konusunda verdikleri gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçen çiftçilerimize teşekkür ediyorum ve ‘Üretim sizden, destek bizden’ diyorum” diye konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ülkemizin ekilebilir arazilerinin ekilebilmesi, sulanabilir arazilerin de sulanabilmesi için biz yerel yöneticiler olarak büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz. Bu anlamda işbirliği içerisinde olduğumuz herkesle uyum içerisinde çalışma örnekleri sergiliyoruz. DAP ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte belediyemizin ortaklaşa yapmış olduğu bu projede silajlık mısır tohumu dağıtımı için burada bulunuyoruz.
Tabii özellikle burada 10 dekarın altında ekilmeyen ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan destek alamayan çiftçilerimize bizler yerel yönetimler olarak yapmış olduğumuz projede katkı sağlıyoruz. Paydaşlarımız DAP ve Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte bu 10 dekarın altında destek alamayan çiftçilerimiz için silajlık mısır tohumu dağıtılarak onların ekilebilir arazilerin ekilebilmesi ve üretime katkı sağlaması noktasında bu çalışmalar yapıldı.
Bizler bu çalışmadan daha önce de buğday dağıttık, arpa dağıttık, nohut dağıttık, fasulye dağıttık, sebze ve meyve fidesi dağıttık, sahadaki alıçlar için aşılama kampanyası yaptık. İlkbaharla birlikte meyvelik ağaçlar dağıttık. Bir taraftan da sulanabilir topraklarımızda sulanabilmesi için kanallar, göletler ve borular döşeniyor. Dolayısıyla biz Malatyalı çiftçilerimizin yanındayız. İnşallah bundan sonra da çok da güzel işleri çiftçilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz.
Sadece bunlarla kalmıyoruz. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80’inin Malatya’da üretilmesi, Malatya’ya yakışır ve dünyaya yakışır bir Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin yapımını gerçekleştiriyoruz. Yani biz eser bırakmaya ve her konuda ve her alanda eserlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Silajlık mısır tohumlarımızın gittiği ve ekildiği yerlerde bereketinin bol olmasını temenni ediyorum ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki süreçte de tarım anlamında ve çiftçilerimizin desteklenmesi anlamında da Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği çiftçilerimize vereceğimizi ve yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ben bu çalışmaları yapan başta Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımızın değerli temsilcileri ile Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve Vekiline, DAP İdaresi Başkanlığımıza ve Ziraat Odası ile Tarım Platformu Başkanlarımıza, bize sahada destek veren üretici birliklerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan protokol konuşmalarının ardından silajlık mısır tohumları 252 küçük aile işletmesi olan çiftçilere teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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