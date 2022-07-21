Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Karaaslan oldu

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Malatya’nın Battalgazi İlçe Devlet Hastanesinin yeni Başhekimi belli oldu. Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine Doç. Dr. Erol Karaaslan’ın atandı.

Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine, Malatya Tabipler Odası Başkanlığı da yapan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Karaaslan’ın atandığı öğrenildi.

Depreme dayanıksız olması nedeniyle eskisi yıkılıp yenisi yapılarak geçtiğimiz günlerde hizmete başlayan 300 yatak kapasiteli Battalgazi İlçe Devlet Hastanesinin yeni Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan’ın görevine başladığı kaydedildi.

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