Binali Yıldırım: ''Vesayetlerle, darbelerle bir şey elde edemeyenler yeni bir arayış içerisindeler"

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemli bir sınav olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Cumhuriyet 100. yılına girerken içeride ve dışarıda siyasetle, milli iradeyle karşı vesayetlerle, darbelerle elde edemeyenler yeni bir arayış içerisindeler” dedi.

Malatya’da çeşitli ziyaret ve açılışlara katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Malatya İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada partililere seslenen Yıldırım, 2023 seçimlerini hatırlatarak önlerinde önemli bir sınav olduğunu belirtti. 2023 seçimlerinin Türkiye için iki anlam ifade ettiğini belirten Yıldırım, “Birincisi Cumhuriyetimizin 100. Yılı. İkincisi de Cumhuriyetin 100’ncü yılında Cumhurun başı Cumhurbaşkanlığı seçimi var. İşte Cumhuriyet 100. yılına girerken içeride ve dışarıda siyasetle, milli iradeyle karşı vesayetlerle, darbelerle elde edemeyenler yeni bir arayış içerisindeler” dedi.

Muhalefetin içeriden ve dışarıdan kurdukları ittifaklarla 2023’te bir değişiklik yapacaklarını düşündüklerini ifade eden Yıldırım, “Buna inanıyorlar. Ama AK kadrolar, AK kadınlar, AK gençler, yol arkadaşlarımız buna izin verir mi, aziz milletimiz buna izin verir mi? O halde durmak yok yola devam. 2023’de Malatya tekrar destan yazmaya hazır mı?” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik ile bunların üstesinden gelineceğini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

“Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Birlikte kuvvet var, ayrılıkta felaket var. Birliğimizi ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi yıkmak isteyenler, zarar vermek isteyenler boşuna heveslenmesinler. Bu millet ve AK Parti iktidarı, onun lideri, kadroları 20 yıl boyunca bunlarla çok sınav verdi. 2017’de, 2013’de, 2016’da, 15 Temmuz’da yine Malatya dimdik ayaktaydı o gece. Ay yıldızlı bayrağımızı indiremediler, ezanımızı dindiremediler, alçaklar hak ettikleri cezayı gördüler. Daha yapacak çok işimiz var.”

Bu süreçte muhalefetin tutumunu eleştiren Yıldırım, “Biz de isteriz hakikaten, memleket için, millet için 20 yılda AK Parti’nin yaptığından daha fazlasını biz yapacağız diyen bir muhalefet olsun. Ama ne yazık ki böyle bir muhalefet anlayışı yok. Yatıp kalkıp ne diyorlar, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz” peki sonra ne olacak diyoruz, ‘Valla onu bize söylemdiler, ancak o kadarını söylediler’ diyorlar. Bende diyorum ki bu millet Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkar, bayrağına da, toprağına da sahip çıkar. Bu millet nasıl 15 Temmuz’da bayrağı yere düşürmediyse, Cumhuriyetin 100’üncü yılında da içeride ve dışarda terör örgütlerine göz açtırmayan, onlara fırsat vermeyecek.” diye konuştu.

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Yıldırım, gençlerin söyledi Malatya türküsüne de eşlik etti. Buluşmada, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yıldırım’a kayısı takdim etti.

Binali Yıldırım, kentteki program çerçevesinde Malatya Valiliğini de ziyaret etti. Girişte Vali Hulusi Şahin ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Yıldırım, daha sonra ziyaret defterini imzaladı. Ziyarette Vali Şahin, Yıldırım’a günün anısına hediye takdim etti.

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