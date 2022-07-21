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Binali Yıldırım: 2023 artık görünür hale geldi

DHA

Binali Yıldırım: 2023 artık görünür hale geldi


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 2023'ün artık görünür hale geldiğini belirterek, "Birkaç yıl öne hedeflerimizden bahsediyorduk, artık yapacaklarımızı anlatıyoruz. Önümüzde önemli bir sınav var. İktidarı milli iradeye karşı vesayetle, darbeyle elde edemeyenler yeni bir arayış içerisindeler. İçeriden ve dışarıdan kurdukları ittifakla 2023´te bir değişiklik yapacaklarını düşünüyorlar ve bir de buna inanıyorlar. AK kadrolar buna izin verir mi? Hayır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, bu yıl 25'incisi düzenlenen Malatya Kayısı Festivali'ne katıldı. Programda Malatya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, daire müdürleri ve dernek başkanları da yer aldı. Turgut Özal Tabiat Parkı'ndaki fuar alanında en güzel kayısı standını gezen Binali Yıldırım, bütün yarışmacılara başarılar diledi. 
'MEMLEKETİN HER KÖŞESİNİ KARIŞ KARIŞ İMAR ETTİK'
Binali Yıldırım, Kent Müzesi´ni gezdikten sonra Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Yıldırım daha sonra partisinin Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partilileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Yıldırım, "Malatya Kayısı Festivali´nin çeyrek asırlık bir geçmişi var. Malatya deyince kayısı, kayısı deyince Malatya akla geliyor ama sadece kayısı değil Malatya, üretimiyle, sanayisiyle, tarihiyle Anadolu platosunun çok güzel bir merkezidir. Malatya, 20 yıldır bizi hiç ama hiç yalnız bırakmadı. Malatya her zaman yanımıza ve arkamızdaydı. Önemli ve zor kararların arifesinde Malatya´yı hep yanımızda gördük. Bunun için Malatya´ya ne yapsak azdır, her şeyi fazlasıyla hak ediyor. Ulaştırma Bakanlığım döneminde Malatya´ya 15 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Şu kadarını söyleyeyim, Malatya´da sıcak asfalt nedir, bilinmiyordu. Ve bütün komşu illerin kesiştiği noktaları bölünmüş yollarla gerçekleştirdik. Yine bölünmüş yol miktarı hemen hemen yok mesafesindeydi. Bugün 500 kilometrenin üzerinde bölünmüş yola sahip. Çevre yolu devam ediyor. Devam eden milyarlık projeler var ama ömür biter yol bitmez. Bu işleri hep beraber yapacağız. Çünkü biz ne dedik, 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin, insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibiyle 20 yıldır, Genel Başkanımızla beraber memleketin her köşesini karış karış imar ettik. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, sanayide, kültürde birçok eseri ülkemize kazandırdık. Malatya sağlıkta ve belirli alanlarda sadece Türkiye´de değil, dünyada adından söz ettiren bir şehrimizdir. Bize de düşen sizlerin yardımı ve desteğiyle bu işlere destek sağlamak" dedi.
'BU MİLLET VE AK PARTİ İKTİDARI BUNLARLA 20 YILDA ÇOK SINAV GEÇİRDİ´
Yıldırım 2023'ün artık görünür hale geldiğini kaydederek, "Birkaç yıl öne hedeflerimizden bahsediyorduk, artık yapacaklarımızı anlatıyoruz. Önümüzde önemli bir sınav var. 2023 Türkiye için iki anlama geliyor. Birincisi Cumhuriyetimizin 100´üncü yılı, ikincisi de 100´üncü yılda cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhuriyetimizin 100 yılına girerken, içeride ve dışarıda siyasetle, iktidarı milli iradeye karşı vesayetle, darbeyle elde edemeyenler yeni bir arayış içerisindeler. İçeriden ve dışarıdan kurdukları ittifakla 2023´te bir değişiklik yapacaklarını düşünüyorlar ve bir de buna inanıyorlar. AK kadrolar buna izin verir mi? Hayır. O halde ne diyoruz, 'durmak yok yola devam.' Değerli arkadaşlar, birlikten ve beraberlikten kuvvet doğar. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenler, boşuna heveslenmesinler. Bu millet ve AK Parti iktidarı bunlarla 20 yılda çok sınav geçirdi. Memleket için millet için 20 yılda AK Parti´nin yaptığından daha fazla ne yapacağını anlatan bir muhalefet olsun ama ne yazık ki böyle bir muhalefet anlayışı yok" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-07-21 16:11:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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