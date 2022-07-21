Yıldırım’dan Malatya Kent Müzesine tam not

25’inci Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivaline katılmak üzere Malatya’ya gelen son Başbakan, AK Parti Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı AK Sakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Malatya Kent Müzesini gezdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın Kent Müzesi gezisine, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti ve MHP İl Başkanları ile kalabalık bir heyet katıldı.

Kent Müzesi’nin yapılışından günümüze kadar olan tarihi süreci hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, “Önceki yıllarda askerlik şubesi olarak kullanılan yapı, 1893 yılında yapılmış Genç Osmanlı dönemi eserlerindendir. Malatya tarihini, kültürünü ve kimliğinin tanıtımında müzelerin önemi büyüktür. Bu anlamda kentimizdeki kültür yapılarına büyük önem vermekteyiz” dedi. Kent Müzesi’ni çok beğendiğini belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise “Müze gerçekten çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Geçmişten günümüze bütün objeler bu müzede bir arada. Malatya’nın hafızası bu müzede dile gelmiş gibi. Geçmişte kullanılan birçok eşya burada muhafaza edilmiş. Malatya ve turizmi açısından çok güzel bir mekân oluşturulmuş” ifadelerini kullandı.

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