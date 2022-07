Arslantepe’de kazı çalışmaları yeniden başlıyor

UNESCO Dünya Kültürel Kalıcı Mirası Listesi’ne giren Malatya Arslantepe Höyüğü’nde 2022 yılı kazı çalışmalarına başlanıyor. Yapılacak kazının yanı sıra yeni yapılacak karşılama merkezi ile ilgili de çalışmalara başlanılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, UNESCO Dünya Kültür Mirası ilan edilen Arslantepe Höyüğü’nde yeni yapılacak karşılama merkezi ve yeniden başlanılacak olan kazı çalışmaları ile ilgili Prof. Dr. Marcella Frangipane, Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayarak, yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyarette bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Marcella Frangipane, “Biz burada çok çalıştık. Aile gibi çalıştık. Orduzu insanlarıyla, Malatya insanlarıyla ve Belediye Başkanıyla her zaman çok rahat çalıştık. Bu bizim için çok önemli. Ben Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültürel Kalıcı Mirası Listesi’ne girmesinden dolayı çok memnun oldum. Bu sonuç için beraber çok çalıştık sizlerle. Ama şimdi daha çok iş var. Her şeyi hazırlamak için. İnsanlar ziyaret etmek için geliyor. Beraber yine çalışacağız. İnşallah her sene daha çok insan gelecek. Dünya için önemli” dedi.

Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ise ziyarette yaptığı konuşmada, “Biz her yıl buraya gelmekten çok memnunuz. Bu sene tekrar buradayız. Ekiplerimiz yavaş yavaş gelecek. İnşallah yeni bir sezon yapacağız. Çalışmak için hazırız. Biz işimizi çok seviyoruz, inşallah iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Marcella Frangipane, Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve beraberindeki heyeti Malatya’da ağırlamaktan ziyadesiyle memnun olduklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Marcella Hanım uzun yıllar Arslantepe kazısında öğrenciliğinden başlayarak, kazı başkanlığında da görev alarak hadiseyi 42 yıl sonra sonlandırdı. Marcella Hanım 42 yıl önce buraya öğrenci olarak geliyor, tabi Francesca Hanım da öyle öğrenci olarak geliyor. 20 seneye yakın belediye başkanı olmam hasebiyle gerek Marcella Hanım gerek Francesca Hanım olsun bir aile gibi olduk. Malatya’mızın tarihini araştırma noktasında iğne ile kuyu kazarak yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Hem insanlık, hem de ülkemizin tarihine bir ışık tutulması noktasında büyük gayretler gösteriyorlar. Bu gayretlerin sonucu olarak da

geçtiğimiz yıl 26 Temmuz’da Arslantepe UNESCO Dünya Kültürel Kalıcı Mirası Listesi’nde yerini aldı. Bu da Türkiye açısından da dünya açısından da önemli. Biz Arslantepe’yi tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak tarif ediyorduk. Netice itibariyle UNESCO tarafından dediler ki insanlık medeniyeti Malatya’da başlamıştır. Malatya ve insanlık tarihi için çok önemli bir bulguydu. Bunu da UNESCO tescil etti. Ben bu anlamda bu bulguları bulan Prof. Dr. Marcella Frangipane Hanıma ve şimdiki kazı başkanımız Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli Hanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

