Kızılay yöneticilerinden Başkan Güder'e ziyaret Güder: “Kızılay’ın önemini her zaman hatırlamalıyız”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Başkan Güder, “Tarih boyunca mazlumların ve mağdurların yanında olarak insanlık ailesinin sorunlarına çare olan Kızılay’ın önemini her zaman hatırlamalıyız” dedi.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut ve yönetim kurulu üyeleri, hayata geçirdiği yatırımlarla ilçeyi güzel yarınlara hazırladığı bildirilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.



“Rabbim hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin”

Misafirperverliğinden ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Battalgazi ilçemizin kıymetli başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ettik. Göreve yeni seçilmemizden dolayı ilk ziyaretimizi başkanımıza gerçekleştirdik. Başkanımız ile birlikte hizmet edeceğimiz için mutluyum. Rabbim hayırlı hizmetler etmeyi bizlere nasip etsin. Misafirperverliğinden ötürü başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Vatandaşlarımıza bire bir dokunan hizmetlere imza atılıyor”

Türk Kızılay’ın önemli faaliyetlere imza attığını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kızılay’ımız bizim her şeyimiz. Kızılay sadece ülkemiz için değil dünya için de çok önemli, uluslararası bir kuruluş. Kızılay’ın hizmetleri çok çeşitli. Temel gaye özellikle zorda olan, yardıma, desteğe ihtiyaç duyan insanların, engelli kardeşlerimizden yetim kardeşlerimize kadar toplumumuzun dezavantajlı olarak ifade edilen kesimlerine ulaşılması konusunda çok kıymetli çalışmalar ortaya koyuyor. Vatandaşlarımıza bire bir dokunan hizmetler ortaya koyuyorlar. Hizmetlerinin içerisinde beslenmeden barınmaya, kan bağışından kök hücre bağışına kadar önemli başlıklar altında çalışmalar yapılıyor. Özellikle son 20 yılda gerek ulusal anlamda gerekse de uluslararası anlamda çok güzel çalışmalara imzalar atıyor. Bizlerde 3.5 yıla yakın bir zamandır Battalgazi’ye hizmet etme görevini üstlendik. Bu süreç içerisinde Kızılay Malatya şubesiyle birlikte güzel çalışmalara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Kızılay’ın içerisinde emek veren arkadaşımız, kısa süre önce de başkanlık görevine seçildi ve kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu görevler gönüllülük esasına dayalı. Şehrimizin batısında bir Vagon fabrikası vardı ve orayı Kızılay üssüne dönüştürdük. Tarih boyunca mazlumların ve mağdurların yanında olarak insanlık ailesinin sorunlarına çare olan Kızılay’ın önemini her zaman hatırlamalıyız” dedi.

