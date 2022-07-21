Malatya'da 38 okul binası yıkılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da 38 okul binası yıkılacak

İHA

Malatya'da 38 okul binası yıkılacak

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Malatya’da 38 okul binasının yıkılacağını 122 binanın da inşaatının devam ettiğini belirtti.
Malatya Öğretmenevinde basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Malatya’da inşaatı devam eden okullar hakkında bilgi verdi. İl genelinde ömrü dolan 38 okul binasının yıkılacağını belirten Özdemir, 122 bina inşaatının devam ettiğini kaydetti. Yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlandıklarına da değinen Özdemir, ''Malatya’yı 20222023 eğitim öğretim yılında İnşallah hakkettiğinden fazlasıyla hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü şunu bilmenizi isteriz ki biz vatana hizmet için buradayız. Türkiye’de bu pasta diliminde bizim şu an payımızda Malatya var eğitim anlamında hiçbir zaman için tek taraflı Malatya’da ya da başka bir yerde de yol kat edemeyiz. Eğitime destek hakikaten tam destek olmalı. Eğer biz birlik olursak beraber olursak vatandaşı ile annesi ile babasıyla ile kapıdaki hizmetlisi ile okul müdürü ile il müdürü ile işte o zaman biz geleceğimiz olan çocuklarımız için her şeyi canı gönülden ortaya koyar. Başarılı olacağımıza inanıyoruz'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay yöneticilerinden Başkan Güder'e ziyaret Güder: “Kızılay’ın önemini her zaman hatırlamalıyız”
YEREL HABERLER Kızılay yöneticilerinden Başkan Güder'e ...
Binali Yıldırım’dan hizmetlere övgü
YEREL HABERLER Binali Yıldırım’dan hizmetlere övgü
Bisikletçilere kayısı dopingi
YEREL HABERLER Bisikletçilere kayısı dopingi
Arslantepe’de kazı çalışmaları yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Arslantepe’de kazı çalışmaları yeniden başlıyor
Kayısı hırsızları jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kayısı hırsızları jandarmadan kaçamadı
Yıldırım’dan Malatya Kent Müzesine tam not
YEREL HABERLER Yıldırım’dan Malatya Kent Müzesine tam not
Malatya'daki kazalar kamerada
YEREL HABERLER Malatya'daki kazalar kamerada
Binali Yıldırım: 2023 artık görünür hale geldi
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: 2023 artık görünür hale geldi
Otomobil ile akülü bisiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil ile akülü bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Binali Yıldırım: ''Vesayetlerle, darbelerle bir şey elde edemeyenler yeni bir arayış içerisindeler"
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: ''Vesayetlerle, darbelerle bir şey ...
Binali Yıldırım en güzel kayısıların bulunduğu standı gezdi
YEREL HABERLER Binali Yıldırım en güzel kayısıların bulunduğu standı ...
Polis Radyosu Malatya’da “konum attı”
YEREL HABERLER Polis Radyosu Malatya’da “konum attı”
Yoldan çıkan tanker kayısı bahçesine girdi
YEREL HABERLER Yoldan çıkan tanker kayısı bahçesine girdi
Arapgir’de LGS ve YKS sonuçları değerlendirild
YEREL HABERLER Arapgir’de LGS ve YKS sonuçları değerlendirild
Yeni Malatyaspor Başkanı Hacı Ahmet Yaman'dan, Vali Şahin'e ziyaret
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Başkanı Hacı Ahmet Yaman'dan, Vali ...
Yeşilyurt’ta ücretsiz robotik kodlama kursu Çınar: “Teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta ücretsiz robotik kodlama kursu Çınar: ...
Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Karaaslan oldu
YEREL HABERLER Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Karaaslan oldu
Atlı Jandarma Timi'nin park ve mesire alanlarındaki görevi sona erdi
YEREL HABERLER Atlı Jandarma Timi'nin park ve mesire alanlarındaki ...
İnönü Üniversitesi’ne 10 turuncu bayrak daha
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’ne 10 turuncu bayrak daha
Yıldırım: ''Tatil saçınızı yıpratmasın''
YEREL HABERLER Yıldırım: ''Tatil saçınızı yıpratmasın''
Malatya’da gölet cinayetine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya’da gölet cinayetine 2 tutuklama
Sporcular Battalgazi’ye hayran kaldı
YEREL HABERLER Sporcular Battalgazi’ye hayran kaldı
Çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı
Gölet cinayeti zanlıları adliyede
YEREL HABERLER Gölet cinayeti zanlıları adliyede

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.