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Malatya’da festival coşkusu 25. Kayısı Festivali renkli görüntüler ile başladı Festivalin açılışına Binali Yıldırım’da katıldı

İHA

Malatya’da festival coşkusu 25. Kayısı Festivali renkli görüntüler ile başladı Festivalin açılışına Binali Yıldırım’da katıldı

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan festivalin açılışına AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’da katıldı.

Bu yıl ‘Tek Yürek Malatya’ sloganı ile geniş katılımlı olarak düzenlenen 25. Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Malatya Valiliğinden başlayan ve Büyükşehir Belediyesine kadar devam eden korteje AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, yurt dışından gelen davetliler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan kortej sonrası Büyükşehir Belediyesi yanındaki konser alanına geçildi. Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya birliği ile beraberliği ile bugün bambaşka bir gün yaşıyor. 25’inci Kayısı Festivali'nde birlik ve beraberlik fotoğrafı veriyoruz. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu fotoğrafı veriyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Malatya Valisi Hulusi Şahin’de 25’inci düzenlenen festivalde ara verilmemesi durumunda bugün 49’uncusunu kutluyor olacaklarının altını çizerek, “Yarım asrı yakalamış kayısı festivali, güneşin altın yumurtası kayısı başlığı altında Malatya’nın birliği ve beraberliği niteliğindedir” dedi.

Son olarak kürsüye ‘Malatya Malatya bulunmaz eşin’ türküsünü söyleyerek çıkan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, büyük bir heyecan ve coşkunun olduğu Malatya’da bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Festivalin kortej yürüyüşünü birlik ve beraberlik içerisinde tamamlayarak konser alanını doldurduklarını belirten Yıldırım, “Bugün burada bir başka güzelliği yaşıyoruz. Malatya tek yürek. Hepimizin görmek istediği, hepimizin özlediği fotoğraf burada. Her farklı görüşten hemşerilerimizin, farklı siyasi partilerin üst düzey yöneticileri, muhalefeti ile iktidarı ile herkesin tek yürek olduğu, bir oldukları, beraber oldukları bu önemli festivalin ülkemiz adına Malatya’mız adına guru verici bir birliktelik” ifadelerine yer verdi.

Her türlü şer odaklarına karşı uyanık olacaklarını belirten Yıldırım, “Değerli kardeşlerim yıllar boyunca sizin desteğimiz ile ülkemize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürmeyiz. Bunun içinde amansız bir şekilde bölücü terör örgütü ile FETÖ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadele birlik ve beraberlik mücadelesi. Bu mücadele İstiklal Mücadelesi” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Yaman tarafından, Binali Yıldırım’a takım forması ve atkısı hediye edilirken, gece de Kernek Onur Ödüllerine layık görülen isimlere de plaketleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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