Aday öğrencilere kurumsal akreditasyon belgesi hatırlatması

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasından sonra adayların tercih edecekleri üniversitelerin edindikleri belgelerine dikkat edilmesi istendi. Malatya İnönü Üniversitesi, üniversite tercihi yapacak aday öğrencilere kurumsal akreditasyon belgesine sahip olduklarına ilişkin hatırlatma yaptı.

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’deki devlet ve özel üniversiteler arasında az sayıda kurumun sahip olduğu Kurumsal Akreditasyon belgesini alan üniversitemizde, sizleri 20222023 eğitim öğretim döneminde, öğrencimiz olarak görmek isteriz” denildi. İnönü Üniversitesi tarafından üniversite tercihi yapacak adaylara yönelik açıklamada, “Sevgili aday öğrenciler, üniversitemiz 2022 yılı içerisinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, Kurumsal Akreditasyon belgesi almıştır. Üniversitemiz akredite edilen az sayıdaki yükseköğretim kurumlarından biridir. İnönü Üniversitesi karar alma mekanizmalarında iç ve dış paydaşların katılımını önemsemekte, öğrenci geri bildirimlerini dikkate almakta ve bu geri dönüşleri yönetim süreçlerine yansıtmaktadır. Üniversitemiz, öğretim programlarını bilgi çağının gerekleri, değişen öğrenci özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenme anlayışı temelinde sistemli biçimde güncellemekte, programders uyumunu, öğrenci iş yükü dengesini, programların yürütülmesini ve ölçmedeğerlendirme süreçlerini izlemektedir. Üniversitemizde yeterli ve yetkin öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim kaynaklarımız oldukça zengindir” ifadelerine yer verildi.



Aday öğrencilere yapılan uyarıların son bölümünde, “Üniversitemizin çok güçlü bir araştırmageliştirme kaynağı bulunmakta ve bu kaynaktan lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz rahatça faydalanmaktadır. Başta sağlık olmak üzere toplumsal katkı hizmetlerimiz, kültür, sanat ve spor alanlarında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler her yıl artarak devam etmektedir. Türkiye’deki devlet ve özel üniversiteler arasında az sayıda kurumun sahip olduğu Kurumsal Akreditasyon belgesini alan üniversitemizde, sizleri 20222023 eğitim öğretim döneminde öğrencimiz olarak görmek isteriz” denildi.

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