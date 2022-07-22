Öğrenciler yaz okulunda hem eğitim görüyor hem eğleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile TÜGVA arasında yapılan protokol ile birlikte 9 farklı noktada 30 eğitmenin katılımı ile açılan yaz okulu ve kampında bin öğrenci hem eğitim alıyor hem de sosyal etkinliklere katılıyor.

Lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı semt konaklarında başlayan yaz okullarına katılan öğrenciler burada Kuran’ı Kerim öğrenmenin yanı sıra birçok sosyal etkinlik ile de tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor.

Yaz okulları ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, okulların kapanmasıyla ortaokul öğrencilerine yönelik açılan Yaz Okullarında hafta içi her gün 30’ar dakikalık 4 ders şeklinde eğitim verildiğini söyledi. Buradaki eğitimlerde Kuranı Kerim, temel dini bilgiler ve hadis derslerinin yanı sıra sportif ve sosyal etkinliklerin de yer aldığını kaydeden Demir, “Her yıl gerçekleşen yaz okulu programımıza yoğun talebin artması ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ortak protokol gerçekleştirilirmiş bulunmaktayız. 9 farklı noktada 30 eğitmenimiz ile ve bin kişiden fazla gençlere hizmet etmekteyiz” dedi.

Doğa kampına ise 1418 yaş gruplarından liseli gençlerin katıldığını kaydeden Demir, “Dini eğitimlerin yanı sıra yüzme, mangala, doğa yürüyüşü, okçuluk, futbol, satranç, halat çekme, parkur yarışları gibi birçok aktiviteyle senenin yorgunluğunu üzerlerinden atıp, yeni dostluklar kurarak, kardeşlik bağlarını güçlendireceklerdir. Ağustos ayında ilimizde ve il dışında gerçekleşecek olan kampımızın planlanmasında sona gelinmiş olup gençlerimiz ile bir araya geleceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bugüne kadar Yaz Okulları ve Doğa Kamplarıyla binlerce gençle bir araya geldiklerini ifade eden Demir, “Kendini yönetmeyi bilen, saygılı, açık görüşlü, sorumluluk alan, çevresine karşı farkındalık kazanan bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedeflememizin yanında düzenlenen yarışmalar ve sürprizlerle de gençleri şaşırtmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yaz okullarının ortaokullu gençlere 6 hafta eğitim vereceğini, Doğa Kamplarının ise liseli gençlere 2 hafta boyunca hizmet verdiğini belirten Demir, “Yoğun geçen programlarımıza emek veren büyükşehir belediyemize, yönetim kurulumuza, eğitimcilerimize ve katkı sunan herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum’’ diye konuştu

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