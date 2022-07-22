Darende’nin tanıtımı yapıldı

Türkiye Polis Radyosu, Malatya’nın Darende ilçesinden canlı yayın yaparak ilçenin tarihi ve turistik değerlerini dinleyicilerle paylaştı.

Türkiye Polis Radyosu, Türkiye’nin inanç ve doğa turizmindeki önemli durak noktalarından olan Darende’yi canlı yayın aracılığıyla Türkiye başta olmak üzere dünyaya anlattı. Hakan Erdoğmuş’un sunuculuğunu yaptığı program, Somuncu Baba Külliyesi’nden canlı yayın şeklinde gerçekleştirildi. Darende’nin tanıtımına yönelik gerçekleştirilen yayın, kaymakam, kurum müdürleri ve vatandaşlara söz verilerek ilçenin tarihi ve turistik yönü anlatıldı.

İlçe Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Darende’nin derin bir tarihi ve zengin bir kültürü olduğuna değinerek, Somuncu Baba hakkında bilgi verdi. Yılda 800 bin ziyaretçi ağırlayan Darende ile alakalı bilgiler paylaşan Türkoğlu, Osmanlı tarihine ve cumhuriyet tarihine yön vermiş manevi büyüklerin yaşamış olduğu bir beldede görev yapmanın gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Darende Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü İbrahim Alaattin Ateş de Darende’nin Malatya’nın incisi olduğuna değinerek, marka şehir yapmak için çalışıldığını aktardı. Canlı yayına katılan konuklardan Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları ustası Fikri Çalışkan ise yapmış oldukları eserleri anlatarak, ilçenin tanıtımına renk kattı. Röportaj aralarında Malatya ve yöresinden çalınan ezgiler dinleyicilere ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı.



Program Yapımcısı Onur Karaduman, Darende’de olmaktan ve tanıtmaktan duydukları memnuniyeti aktararak programa katılan konuklara ve belde sakinlerine teşekkür etti.

Program sonunda Polis Radyosu ekibi, ilçenin tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

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