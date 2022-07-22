Bakan Yardımcısı Baydaş, spor yatırımlarını denetleyecek

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, spor yatırımlarını denetlemek üzere Malatya’ya geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek müdür Ebu Bekir Kayhan ve şube müdürleriyle Malatya’daki gençlik, spor ve yurt faaliyetleri hakkında değerlendirme toplantısı yaptı.

Baydaş, spor yatırımlarını denetleyip inceleyecek.

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