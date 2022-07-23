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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı

İHA

İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı

Malatya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşanırken, araçlarda sıkışan yaralıları sağlık ekipleri ile vatandaşlar kurtardı.

Kaza, 19.00 sularında Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Gölet mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 44 ADA 554 plaka Honda marka otomobil ile S.G. yönetimindeki 44 EH 450 plakalı Tofaş marka araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte E.K., S.K., E.K., H.G. ve S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçlarda sıkışan yaralılar sağlık ekipleri ile vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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