Devrilen saman yüklü kamyonun sürücüsü öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, saman yüklü kamyon devrildi, sürücü Murat Doğan (33), hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Tataruşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kırıkköprü mevkiinde Murat Doğan yönetimindeki 44 KF 260 plakalı saman yüklü kamyon, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevleri, sürücü Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Murat Doğan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-07-24 17:50:12
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