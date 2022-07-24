Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı

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Malatya'da alt geçitte meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle Elazığ istikametinde trafik kilitlendi.



Kaza, 19.00 sularında Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden gelerek Elazığ istikametine seyir halinde olan bir aracın trafiğin yavaşlaması nedeniyle aniden frene basması sonucu 5 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı kazada Elazığ istikametinde trafik kilitlenirken, kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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