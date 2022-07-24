İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, 19.00 sularında MalatyaElazığ karayolu Yimpaş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 44 ES 210 plaka araç ile F.Ç. yönetimindeki 14 FB 980 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada H.Ç. (7) yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.