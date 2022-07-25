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Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) bulunan 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın anısına kurulan müze, sanal ortamda izlenebiliyor.

Türkiye’nin 8.Cumhurbaşkanı, eski başbakanlardan, Malatya doğumlu olan ve Malatya eski milletvekillerinden Turgut Özal anısına Malatya’da oluşturulan müzeye vatandaşlar gitmeden, internet ortamında gezebiliyor.

Özal'ın anılarını yaşatabilmek amacıyla 2010'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi içerisinde kurulan, daha sonra ise 2018'de açılan Turgut Özal Üniversitesine 2019 yılında taşınan Turgut Özal Müzesi'nde, Özal’ın heykelinden giydiği kıyafetlere, çalışma masasından kullandığı eşyalara, fotoğraflarından, resimlerle Turgut Özal köşesine kadar Özal’la ilgili anılar yer alıyor.

Özal’ın anısına kurulan müzeye sanal ortamda https://ozal.edu.tr/?page_id=12328 adresinden ulaşılabiliyor.

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